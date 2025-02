Classifica Top 5 Sanremo 2025, seconda serata per i pronostici: Giorgia, Achille Lauro a Simone Cristicchi ancora confermati?

È tutto pronto anche per la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 che vedrà Carlo Conti accompagnato da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Tuttavia al centro ci sarà la musica con 15 Big in gara che si esibiranno con le loro canzoni. Si tratta del secondo ascolto e dunque si avrà modo di comprendere meglio i brani già ascoltati ieri. Grande attesa c’è soprattutto sulla classifica Top 5 Sanremo 2025, che verrà annunciata a fine serata. Quali artisti saliranno sul podio? Per i pronostici non ci sono molti cambiamenti rispetto alla serata di ieri.

Scendendo nel dettaglio, infatti, nella classifica Top 5 Sanremo 2025 dovrebbe classificarsi Giorgia con la sua La cura per me, durante l’esibizione di ieri ha messo in mostra tutto il suo talento vocale e la sua potenza vocale. Dovrebbe esserci anche Achille Lauro, con il suo nuovo look più introspettivo e la sua Incoscienti Giovani. Difficile invece che tra i primi cinque ci sia nuovamente Simone Cristicchi. Va anche aggiunto che la classifica di ieri era su tutte le 28 canzoni, mentre quella di questa sera solo su 15 artisti: Rocco Hunt, Elodie, Giorgia, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote.

Sanremo 2025, anche Bresh nella classifica della Top 5? E occhi puntata su Fedez

Tuttavia la classifica top 5 Sanremo 2025 potrebbe regalare delle soprese rispetto alla serata di ieri. Secondo i pronostici in classifica potrebbe arrivare anche Bresh con La tana del granchio, il giovane è ligure e la sua canzone ha stupito e convinto molti sui social. E dopo il primo ascolto in molti si sono ricreduti anche su Fedez e la sua pesante e sentita Battito. Anche convinto anche Elodie mentre più divisivo si è dimostrato Irama.

Fuori dalla classifica Top 5 Sanremo 2025 della seconda serata, invece, sempre per i pronostici si posizionano Marcella Bella e la sua Pelle Diamante e Willie Peyote con Grazie ma no grazie ma anche Rkomi e Rose Villain. Tuttavia la serata è lunga e non è escluso che alla fine possono esserci delle belle sorprese come è successo nella serata di ieri.

