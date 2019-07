Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe in maglia gialla anche oggi (10^ tappa)

Julian Alaphilippe in maglia gialla, la classifica del Tour de France 2019 non ha subito scossoni nella tappa di ieri che è stata caratterizzata dalla fuga di un folto gruppo di uomini già lontanissimi nella classifica generale del Tour de France 2019, che di conseguenza hanno avuto il via libera. La vittoria è andata al sudafricano Daryl Impey, tra i big ci sono state solo minime schermaglie sull’ultimo Gpm e di conseguenza tutto è rimasto immutato rispetto a sabato, quando invece c’erano state grandi emozioni e Alaphilippe si era ripreso la maglia gialla con 23” sul nostro Giulio Ciccone e 53” su Thibaut Pinot. Proprio Pinot è attualmente il faro del Tour de France 2019 per quanto riguarda gli uomini che hanno l’ambizione di fare classifica fino a Parigi: l’attacco insieme ad Alaphilippe sabato ha fruttato molti secondi a Pinot, che adesso precede George Bennett e soprattutto la coppia del Team Ineos formata da Geraint Thomas ed Egan Bernal, con l’ex Sky che resta comunque la squadra di riferimento, come ha dimostrato anche ieri stappando gli unici piccoli movimenti dal gruppo nel finale.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica del Tour de France 2019, ecco una panoramica anche sulle altre graduatorie, per scoprire che c’è molta Italia. In copertina ancora Giulio Ciccone, che è maglia bianca in quanto leader della classifica dei giovani: l’abruzzese già da ieri indossa il simbolo del primato fra gli Under 25 che in precedenza aveva (molto volentieri) prestato ad Egan Bernal avendo da indossare una maglia ancora più prestigiosa. Troviamo Ciccone nelle prime posizioni anche nella classifica Gpm: in maglia a pois abbiamo ancora il belga Tim Wellens, che precede il connazionale e compagno di squadra alla Lotto Soudal Thomas De Gendt, mattatore assoluto della tappa di sabato, poi al terzo posto l’abruzzese della Trek-Segafredo. Infine nella classifica a punti resta saldo il primato di Peter Sagan, in maglia verde davanti a Michael Matthews, Sonny Colbrelli ed Elia Viviani, con anche Matteo Trentin al sesto posto. Oggi dovrebbero tornare protagonisti proprio i velocisti: almeno sulla carta, dovrebbe essere una giornata importante in ottica maglia verde, molto meno per la classifica Tour de France nel suo complesso.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 9^ TAPPA

1. Julian Alaphilippe (Fra) 38h37’36”

2. Giulio Ciccone (Ita) a 23”

3. Thibaut Pinot (Fra) a 53”

4. George Bennett (Aus) a 1’10”

5. Geraint Thomas (Grb) a 1’12”

6. Egan Bernal (Col) a 1’16”

7. Steven Krujswuijk (Ola) a 1’27”

8. Rigoberto Uran (Col) a 1’38”

9. Jakob Fuglsang (Dan) a 1’42”

10. Emanuel Buchmann (Ger) a 1’45”



