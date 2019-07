Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla esame Tourmalet (14^ tappa)

La classifica del Tour de France 2019 è decisamente interessante dopo la cronometro di ieri a Pau vinta da Julian Alaphilippe, che di conseguenza ha consolidato la sua maglia gialla. A questo punto il francese della Deceuninck-Quick Step va considerato un candidato credibile alla vittoria del Tour de France 2019, anche se per definire il volto della classifica generale mancano ancora ben cinque giorni di grandi montagne, due sui Pirenei e gli ultimi tre sulle Alpi. Le prime risposte arriveranno oggi dal Tourmalet, di certo però nessuno può più pensare che la classifica “dei big” cominci dal secondo posto di Geraint Thomas. Il gallese campione in carica, secondo nella cronometro, ha adesso un ritardo di 1’26” da Alaphilippe, distacco che non può essere sottovalutato. Ancora più indietro tutti gli altri, a cominciare da Steven Kruijswijk: l’olandese della Jumbo-Visma è terzo a 2’12” e precede lo spagnolo Enric Mas, quarto a 2’44”. Il vero sconfitto della cronometro è senza dubbio Egan Bernal, staccato di 2’52” da Alaphilippe e di 1’26” dal compagno di squadra Thomas. Per di più adesso la priorità di Ineos sarà quella di riprendere Alaphilippe, per cui il colombiano potrebbe dover fare da gregario di lusso in salita per il gallese.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica Tour de France 2019, diamo uno sguardo anche alle altre graduatorie, che vivono situazioni molto diverse. Ieri nella cronometro di Pau nulla è cambiato per la maglia a pois: di conseguenza è sempre il belga Tim Wellens il leader della classifica Gpm, ma naturalmente oggi il tappone con arrivo sul Tourmalet potrebbe cambiare in modo significativo le gerarchie. Per quanto riguarda poi la classifica a punti, resta saldissima la maglia verde di Peter Sagan: lo slovacco e tutti gli altri uomini che puntano a questa graduatoria però tra oggi e domani vivranno due giornate difficilissime, nelle quali l’obiettivo dei corridori con le loro caratteristiche è solamente quello di rimanere all’interno del tempo massimo. Situazione ben diversa invece per quanto riguarda la classifica dei giovani, dove questi sono naturalmente giorni molto caldi: in maglia bianca troviamo adesso Enric Mas, con Egan Bernal unico credibile inseguitore. Il duello tra gli Under 25 sarà però una conseguenza delle azioni di tutti i big – tra i quali naturalmente ci sono il colombiano e lo spagnolo – sulle rampe del Tourmalet.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 (DOPO LA 13^ TAPPA)

1. Julian Alaphilippe (FRA) 53h01’09’’

2. Geraint Thomas (GBR) a 1’26’’

3. Steven Kruijswijik (NED) a 2’12’’

4. Enric Mas (ESP) a 2’44’’

5. Egan Bernal (COL) a 2’52’’

6. Emanuel Buchmann (GER) a 3’04’’

7. Thibaut Pinot (FRA) a 3’22’’

8. Rigoberto Uran (COL) a 3’54’’

9. Nairo Quintana (COL) a 3’55’’

10. Adam Yates (GBR) s.t.



