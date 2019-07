Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla: occhio a Bernal, 19^ tappa

Occhi puntati sulla classifica del Tour de France 2019 anche oggi, venerdì 26 luglio 2019, quando andrà in scena la 19^ tappa, da Saint Jean de Maurienne a Tignes, seconda frazione alpina di questa edizione della Grande Boucle. La tappa è ben attesa viste le cime che verrano superate (come il Col de l’Iseran) e anche perché già ieri dopo il trionfo di Nairo Quintana, abbiamo assistito a cambiamenti radicali in classifica. Ecco quindi che se la maglia gialla è sempre sulle spalle di Alaphilippe, ora il francese dovrà subito guardarsi da Egan Bernal, che è salito al secondo gradino e vanta un gap di 1’30” sul ciclista della Deceuninck Quick step: terzo gradino per Thomas sempre a 1’35” dalla maglia gialla. Grandi novità anche nella top ten dove ha fatto il suo ingresso lo stesso Quintana, ora alla settima posizione, alle spalle quindi nell’ordine di Kruijswijk, Pinot, e Buchmann, ma pure davanti a Landa, Gran e Valverde (questo a 5’58” dallo stesso Alaphilippe).

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Non è però solo nella prima classifica del Tour de France 2019 che sono occorse le maggior novità alla vigilia di questa 19^ tappa, la seconda sulle alpi. Ecco che nella graduatoria degli scalatori abbiamo assistito al cambio di maglia da Wellens a Bardet: il francese è ora vestito a pois con 86 punti. Occhi puntati poi sulla maglia verde, che anche oggi a Saint Jean de Maurienne sarà sulle spalle di Peter Sagan, che pure ieri ha fatto davvero tanta fatica. Ultima ma non per importanza la classifica del Tour de France 2019 dedicata ai giovani e che vede proprio in Bernal il suo leader con la maglia bianca: dietro al colombiano, che pure punta alla maglia gialla, ecco Gaudu, a 17’07” di ritardo.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 (DOPO LA 18^ TAPPA)

1. Julian Alaphilippe (FRA) 75h18’49”

2. Egan Bernal (COL) a 1’30”

3. Geraint Thomas (GBR) a 1’35”

4. Steven Kruijswijk (NED) a 1’47”

5. Thibaut Pinot (FRA) a 1’50”

6. Emanuel Buchmann (GER) a 2’14”

7. Nairo Quintana (COL) a 3’54”

8. Mikel Landa (SPA) a 4’54”

9. Rigoberto Uran (COL) a 5’33”

10. Alejandro Valverde (ESP) a 5’58”



