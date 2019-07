Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe sempre in maglia gialla (5^ tappa)

Con oggi, mercoledì 10 luglio 2019, siamo alla viglia della 5^ tappa del Tour de France, la prima in cui effettivamente la corsa comincerà a salire: siamo quindi in attesa di capire come dopo i primi veri Gpm della Grande Boucle muterà forma anche la graduatoria principale, che mette in palio l’iconica maglia gialla. A dir il vero al traguardo di Colmar c’è pure la possibilità che in vetta alla classifica del Tour de France 2019 ben poco cambi visto che l’attuale leader indiscusso Julian Alaphilippe è pure uno dei favoriti al successo finale oggi: il francese che pure vanta il crono di 14h41’39” però avrà fare attenzione perchè il suo vantaggio verso i primi avversari non è certo decisivo. Ricordiamo infatti che alle spalle della maglia gialla resistono Van Aert a 20 secondi e pure il duo Kruijswijk-Bennett che ne registrano 25”: va però detto che in questa prima fase della Grande Boucle sono parecchie le situazioni in bilico in graduatoria.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE MAGLIE

Visto il tracciato previsto in questa 5^ tappa del Tour de France ecco che la classifica da tenere d’occhio è quella riserva gli scalatori, visto che non saranno pochi i punti messi in palio oggi. Al momento il leader è Tim Wellens, ma il belga di fatto ha solo 7 punti in saccoccia. Decisamente più consistente è invece il vantaggio di Peter Sagan che anche oggi a Saint Die des Vosges sarà di verde vestito, come leader della classifica a punti del Tour de France 2019: il leader della Bora con 104 punti infatti ne ha 23 in più di Viviani, che ieri ha vinto la 4^ tappa. Occhio infine tra le varie graduatorie a quella riservata ai giovani, visto che oggi indosserà la maglia bianca Wout Van Aert, che pure registra un gap di 20 secondi dal colombiano della Ineos Egan Bernal.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 4^ TAPPA

1. Julian Alaphilippe (Fra) in 14h41’39”

2. Wout Van Aert (Bel) a 20″

3. Steven Kruijswijk (Ola) a 25″

4. George Bennett (Aus) s.t.

5. Michael Matthews (Aus) a 40”

6. Egan Bernal (Col) s.t.

7. Geraint Thomas (Gbr) a 45″

8. Enric Mas (Spa) a 46″

9. Greg Van Avermaet (Bel) a 51″

10. Wilco Kelderman (Ola) s.t.



