Classifica Tour de France 2019/ Ciccone a Mâcon con la maglia gialla (8^ tappa)

Si accende oggi la 8^ tappa della Grande Boucle e anche oggi al via della frazione Mâcon-Saint Etienne la maglia gialla, che identifica il leader della classifica generale del Tour de France 2019 è sulle spalle di Giulio Ciccone. E’ quindi una grande soddisfazione per il nostro azzurro che dopo la vittoria mancata a La Planche des Belles Filles e soprattutto la frazione pianeggiante di ieri a Chalon sur Saone, è riuscito a mantenere pressoché inalterato il suo vantaggio in vetta alla graduatoria. Il piano poi non dovrebbe mutare neppure oggi: la 8^ tappa di questa edizione della Grande Boucle infatti pur prevedendo alcuni Gpm non dovrebbe impensierire eccessivamente l’alfiere della Trek Segafredo. Come al solito però i conti si faranno solo al traguardo. Nel frattempo oggi la principale classifica del Tour de France 2019 vede la maglia gialla di Ciccone a 29h17’39” come crono complessivo: a podio ecco anche Alaphilippe con 6 secondi di distacco e pure Teuns a 32 secondi, mentre chiudono la provvisoria top ten Bennett, Thomas, Bernal, Kruijswijk, Woods e Uran, con il colombiano a +1’15” dalla vetta.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Non può mancare ovviamente uno sguardo anche alle altre graduatorie che caratterizzano il Tour de France 2019, ovviamente alla vigilia della 8 tappa di oggi da Mâcon a Saint Etienne. Ecco quindi che nella graduatoria riservata ai punti, è sempre Peter Sagan a vestire la maglia verde, oggi però con ben 177 punti e un vantaggio di 51 lunghezze sul primo rivale, l’azzurro Sonny Colbrelli. Occhi puntati invece nella classifica del Tour de France 2019 riservata agli scalatori, visto che saranno diversi i Gran premi della Montagna previsti nella 8^ frazione della corsa: qui con la maglia a pois vediamo infatti il belga Tim Wellens, leader con 43 punti. Nota a parte per la graduatoria riservata ai giovani: qui con la maglia bianca vedremo oggi al via di Macon Egan Bernal, anche se il leader della classifica è Ciccone, che pure indossa già la maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 7^ TAPPA

1. Giulio Ciccone (Ita) in 29h17’39”

2. Julian Alaphilppe (Fra) a 6″

3. Dylan Teuns (Bel) a 32″

4. George Bennett (Aus) a 47″

5. Geraint Thomas (Grb) a 49″

6. Egan Bernal (Col) a 53″

7. Thibaut Pinot (Fra) a 58″

8. Steven Krujswuijk (Ola) a 1’04″

9. Michael Woods (Can) a 1’13″

10. Rigoberto Uran (Col) a 1’15″



