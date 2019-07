Classifica Tour de France 2019/ Julian Alaphilippe in maglia gialla oggi (9 luglio)

La classifica del Tour de France 2019 oggi vede in maglia gialla il più amato dai francesi, Julian Alaphilippe. Ieri la Grande Boucle è arrivata in territorio francese e subito Alaphilippe l’ha onorata nel migliore dei modi, con una meravigliosa azione che lo ha portato a vincere a braccia alzate da solo sul traguardo di Epernay e che gli ha pure consegnato la maglia gialla come nuovo leader della classifica generale. Alaphilippe ha davvero fatto il vuoto ieri tanto che, compresi anche gli abbuoni, adesso il corridore della Deceuninck-Quick Step ha ben 20” di vantaggio su Wout Van Aert. Di conseguenza, salvo imprevisti Alaphilippe oggi dovrebbe rimanere tranquillo, dal momento che da Reims a Nancy si annuncia una tappa per velocisti. Qualcosina ieri è cambiato anche tra i big che puntano al podio finale di Parigi, perché Thibaut Pinot ed Egan Bernal sono stati gli unici a rimanere nel primo gruppetto inseguitore, guadagnando dunque 5” sui loro principali avversari: in un Tour de France 5” non significano nulla, ma sono un segnale di ottima condizione.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Oggi per la classifica del Tour de France 2019 non dovrebbe dunque essere una giornata significativa, ma qualcosa potrebbe cambiare in un’altra graduatoria. Stiamo parlando naturalmente della classifica a punti, la più ambita dai velocisti che sono attesi protagonisti oggi: la maglia verde è sulle spalle di Peter Sagan, ma fra il traguardo volante e l’arrivo oggi ci sarà un bottino davvero ricco a disposizione di chi insegue questa classifica. Molto meno dovrebbe cambiare per quanto riguarda la classifica Gpm: dopo la grande fatica ella fuga di ieri, la maglia a pois è stata un premio meritatissimo per il belga Tim Wellens, che oggi dovrebbe conservarla senza alcun problema. Infine, è un podio virtuale di lusso quello della classifica dei giovani: infatti la maglia bianca è sulle spalle di Wout Van Aert, grande protagonista dei primi giorni del Tour de France 2019, ma alle sue spalle già incombono due uomini da classifica generale come Egan Bernal ed Enric Mas.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 3^ TAPPA

1. Julian Alaphilippe (Fra) in 9h32’19”

2. Wout Van Aert (Bel) a 20″

3. Steven Kruijswijk (Ola) a 25″

4. George Bennett (Aus) s.t.

5. Michael Matthews (Aus) a 40”

6. Egan Bernal (Col) s.t.

7. Geraint Thomas (Gbr) a 45″

8. Enric Mas (Spa) a 46″

9. Greg Van Avermaet (Bel) a 51″

10. Wilco Kelderman (Ola) s.t.



