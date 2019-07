Anche oggi lunedi 8 luglio, la classifica del Tour de France 2019 vede saldo in vetta con indosso la maglia gialla l’olandese Mike Teunissen. Il nome non è tra i più noti: lo abbiamo conosciuto alla prima frazione di questa edizione della Grande Boucle, quando ha trionfato a Bruxelles e la sua riconferma ci è arrivata il giorno dopo con la prova a cronometro a squadre quando la sua squadra la Jumbo Visma lo ha consacrato in vetta. Oggi al via della 3^ tappa del Tour de France 2019 a Binche, Teunissen è sempre leader di giallo vestito e vanta ora il crono complessivo di 4h51’34”. Alle sue spalle però la concorrenza è tanta: la prova contro il tempo di ieri infatti ha scombinato non poco le carte e già i suoi primi 4 rivali in graduatoria distano appena 10 secondi. Le chance di vedere quindi Teunissen con ancora indosso la maglia gialla a Epernay oggi sono davvero scarse.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Tocca poi ora andare a vedere che cosa sta accadendo nelle altre graduatorie che caratterizzano la Grande Boucle, anche a se a dir il vero, essendo solo alla vigilia della 3^ tappa, alcune di queste devono ancora entrare nel vivo. Ci riferiamo per esempio alla classifica del Tour de France riservata agli scalatori e che mette in palio la maglia a pois: per il momento l’iconica casacca è sulle spalle di Greg Van Avermat che però ha in mano solo due punti, come il rivale e connazionale Xandro Meurisse. Sicuramente più interessante è la classifica a punti: qui infatti la maglia vede sarebbe sulle spalle di Teunissen che però vestendo già la maglia gialla, la sta per il momento lasciando al campionissimo Peter Sagan, che come l’olandese ha 50 punti alla vigilia della frazione di oggi. Ultima ma non per importanza è la classifica del Tour de France 2019 riservata ai giovani: oggi il leader in bianco sarà il ciclista della Jumbo Visma Wout Van Aert che registra il tempo di 4h51’44” e pure vanta un vantaggio di 20 secondo sul primo rivale, l’azzurro Gianni Moscon.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 2^ TAPPA

1. Mike Teunissen (Ola) in 4h51’34”

2. Wout Van Aert (Bel) a +10″

3. Steven Kruijswijk (Ola) a +10″

4. Tony Martin (Ger) a +10”

5. George Bennett (Aus) a+ 10″

6. Gianni Moscon (Ita) a +30″

7. Egan Bernal (Col) a +30″

8. Geraint Thomas (Gbr) a +30″

9. Dylan Van Baarle (Ola) a +30″

10. Elia Viviani (Ita) a +31″



© RIPRODUZIONE RISERVATA