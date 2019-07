Classifica Tour de France 2019/ Teunissen maglia gialla a sorpresa (oggi 2^ tappa)

La classifica del Tour de France 2019 oggi regala la ribalta a un protagonista imprevisto. La maglia gialla per Mike Teunissen era davvero inimmaginabile: ieri la prima tappa era un obiettivo ambito da tutti i velocisti e persino nella Jumbo-Visma di Teunissen c’erano almeno due uomini più attesi dell’olandese, cioè il suo connazionale Dylan Groenewegen e il belga Wout Van Aert. Nel finale invece è successo praticamente di tutto, si è presentata l’occasione della vita e Teunissen è stato bravissimo a coglierla. Non solo fortuna, questo è chiaro: davanti erano comunque rimasti grandi velocisti, da Peter Sagan a Caleb Ewan, da Michael Matthews ai nostri Giacomo Nizzolo, Sonny Colbrelli, Matteo Trentin ed Elia Viviani, invece è stato Teunissen a vincere, superando al foto-finish Sagan – impresa certamente non da tutti… Naturalmente, avendo vissuto un arrivo in volata, nelle prime posizioni della classifica generale del Tour de France gli unici distacchi sono stati determinati dagli abbuoni: Teunissen ha 4” di vantaggio su Sagan, 6” su Ewan e 10” su tutti gli altri, a cominciare da Nizzolo e Colbrelli.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Oggi però per la classifica del Tour de France 2019 sarà già una giornata importante, con la cronosquadre di Bruxelles che chiamerà alla ribalta chi punta al podio di Parigi, per di più alcuni di loro dovranno affrontare acciaccati lo sforzo a causa delle cadute di ieri, Jakob Fuglsang su tutti. Quanto invece alle graduatorie delle altre tre maglie, naturalmente Mike Teunissen è il leader della classifica a punti, anche se a pari merito con Peter Sagan (grazie al traguardo intermedio). La situazione dunque è curiosa: due corridori a pari merito, è primo Teunissen perché naturalmente la vittoria pesa di più, ma la maglia verde oggi sarà sulle spalle di Sagan perché l’olandese deve indossare la gialla. Per quanto riguarda la classifica dei giovani, il migliore ieri nella volata è stato naturalmente Caleb Ewan, dunque sarà l’australiano della Lotto Soudal ad indossare oggi la maglia bianca. Infine, grazie ai due Gran Premi della Montagna che erano collocati nella prima parte della tappa suo prestigiosi Grammont e Bosberg (aria da Giro delle Fiandre) è stata assegnata anche la maglia a pois, che oggi sarà sulle spalle del campione olimpico Greg Van Avermaet.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 1^ TAPPA

1. Mike Teunissen (Ola) in 4h22’37”

2. Peter Sagan (Svk) a 4”

3. Caleb Ewan (Aus) a 6”

4. Giacomo Nizzolo (Ita) a 10”

5. Sonny Colbrelli (Ita) s.t.

6. Michael Matthews (Aus) s.t.

7. Matteo Trentin (Ita) s.t.

8. Oliver Naesen (Bel) s.t.

9. Elia Viviani (Ita) s.t.

10. Jasper Stuyven (Bel) s.t.



