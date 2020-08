Classifica Tour de France 2020/ Kristoff è la prima maglia gialla (2^ tappa)

Alexander Kristoff è la prima maglia gialla: la classifica del Tour de France 2020 ricalca naturalmente, in vista della seconda tappa, l’ordine d’arrivo della prima frazione di ieri a Nizza, con la vittoria in volata del norvegese della UAE Team Emirates che ha portato a Kristoff anche la prestigiosa maglia gialla d’apertura di questa sofferta edizione della Grande Boucle slittata alla fine dell’estate. Una grande soddisfazione per questa squadra dalla forte matrice italiana, erede della Lampre e che utilizza le bici Colnago, ma naturalmente anche per Kristoff, che aggiunge questa ulteriore perla a una carriera già nobilissima, nella quale per il norvegese spiccano anche una Milano-Sanremo, un Giro delle Fiandre, una Gand-Wevelgem, il titolo europeo 2017 e altre tre tappe al Tour de France prima di quella di ieri a Nizza, che gli ha portato in dote anche il primato nella classifica del Tour de France 2020. Oggi però ci sarà già da soffrire per Kristoff, perché la seconda tappa a Nizza sarà ancora più impegnativa della prima e di conseguenza per un velocista non sarà così facile difendere la maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: BIG IN SOFFERENZA

D’altronde, parlando della classifica del Tour de France 2020 bisogna sottolineare che già ieri è stata una giornata assai complicata, che la pioggia e le tante cadute hanno reso molto più difficile del previsto anche per tanti grandi nomi. Sono infatti finiti a terra pure diversi corridori fra i più attesi di questo Tour de France: giornata nera per i padroni di casa, che hanno visto cadere prima Julian Alaphilippe e poi Thibaut Pinot, il quale ha pagato un prezzo piuttosto alto alla caduta nel finale, anche se fortunatamente per lui era già scattata la neutralizzazione. Un big piuttosto spesso “abbonato” alle cadute è Richie Porte, che infatti è finito a terra anche ieri, il più sfortunato tuttavia è l’emergente russo Pavel Sivakov, caduto per ben due volte mettendo in apprensione la Ineos. D’altronde anche la Jumbo-Visma deve fare i conti con la caduta di George Bennett, uomo preziosissimo per Primoz Roglic e Tom Dumoulin, mentre l’Astana ha pagato il tentativo di accendere la bagarre nella fase di “non belligeranza” quando Miguel Angel Lopez ha perso il controllo della sua bici in discesa sul bagnato, finendo la sua corsa contro un cartello stradale e un muretto basso sul ciglio della strada.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 1^ TAPPA

1. Alexander Kristoff (Nor) in 3h46’13”

2. Mads Pedersen (Dan) a 4″

3. Cees Bol (Ola) a 6″

4. Sam Bennett (Irl) a 10″

5. Peter Sagan (Svk) s.t.

6. Elia Viviani (Ita) s.t.

7. Giacomo Nizzolo (Ita) s.t.

8. Bryan Coquard (Fra) s.t.

9. Anthony Turgis (Fra) s.t.

10. Jasper Stuyven (Bel) s.t.



