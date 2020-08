Classifica Tour de France 2020/ Maglia gialla e altre graduatorie (3^ tappa)

La classifica del Tour de France 2020 si appresta a vivere la sua terza tappa: oggi lasciamo Nizza arrivando a Sfsteron, verso l’entroterra del Paese transalpino e spostandoci ovviamente a Ovest. In maglia gialla troviamo una novità: Julian Alaphilippe è il nuovo leader della graduatoria generale, grazie alla vittoria ottenuta domenica con un grande attacco che gli ha permesso di battere in volata Marc Hirschi, mentre Adam Yates ha scelto di non prendere parte a quest’ultimo assalto. Posizioni invertite, Alaphilippe a parte, rispetto al podio di ieri: Yates infatti è secondo a 4 secondi dal francese della Quick Step, e i 3 secondi di vantaggio sul neo ventiduenne svizzero si devono all’abbuono ottenuto sull’ultimo traguardo volante, quello in cima al Col d’Eze. Alla fine, ieri il gruppone è arrivato sostanzialmente compatto a parte un secondo ramo della corsa, tra cui Alexander Kristoff che ha dovuto cedere la maglia gialla; anche per questo i distacchi nella classifica generale sono minimi. Anzi: la Top Ten è chiusa da sette corridori che si trovano a 17 secondi dal leader, tutti appaiati. Tra questi troviamo tre colombiani, Tom Dumoulin e il nostro Davide Formolo, che dunque per il momento sta reggendo bene anche se naturalmente siamo solo all’inizio del Tour de France 2020.

TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Studiando la classifica del Tour de France 2020, scopriamo allora quali sono le graduatorie delle altre maglie: il nostro Matteo Trentin ha beffato Peter Sagan nel primo traguardo volante della seconda tappa, e di conseguenza si trova in testa alla maglia verde con 20 punti, tre in più dello slovacco mentre in terza posizione troviamo il lettone Toms Skuijns, che ha preso parte alla prima fuga della domenica ed è risultato particolarmente attivo. La maglia a pois che premia il miglior scalatore sarà sulle spalle di Benoit Cosnefroy; come già successo altre volte, per il momento si tratta di un confronto tra francesi visto che in seconda posizione c’è Anthony Perez, rimanendo a lungo in fuga nella seconda tappa i due (rispettivamente 10 e 8 punti) hanno potuto fare la differenza, anche sul loro compagno di avventura Michael Gogl che di punti ne ha 4 ed è sul podio virtuale di questa graduatoria. Abbiamo poi la maglia bianca, come sappiamo riservata agli Under 25 secondo la classifica generale: Marc Hirschi, che ha compiuto 22 anni esattamente una settimana fa, si trova al comando con 2 secondi di vantaggio su Sergio Andres Higuita, che è appaiato a Egan Bernal, Enric Mas e Tadej Pogacar. A 9 secondi invece il primo dei francesi, Valentin Madouas.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE: MAGLIA GIALLA DOPO LA 2^ TAPPA

1. Julian Alaphilippe (Fra) 8h41’39’’

2. Adam Yates (Gbr) + 4’’

2. Marc Hirschi (Sui) + 7’’

4. Sergio Andres Higuita (Col) + 17’’

5. Tadej Pogacar (Slo) + 17’’

6. Esteban Chaves (Col) + 17’’

7. Davide Formolo (Ita) + 17’’

8. Egan Bernal (Col) + 17’’

9. Richard Carapaz (Ecu) + 17’’

10. Tom Dumoulin (Ned) + 17’’



