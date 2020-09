Classifica Tour de France 2020/ Pogacar maglia gialla, oggi incoronato vincitore

Tadej Pogacar è il vincitore del Tour de France 2020: questo è il verdetto che diventerà ufficiale al termine dell’ultima tappa di oggi a Parigi, ma la maglia gialla è ormai definitivamente sulle spalle del giovane campione sloveno della UAE Team Emirates, che ieri ha ribaltato la classifica Tour de France 2020 con una impresa destinata ad entrare nella storia dello sport nella cronometro verso La Planche des Belles Filles. Pogacar era stato la vittima illustre del ventaglio che nella settima tappa era costato 1’21” a lui e altri big, dunque ha cominciato ad attaccare fin dal giorno seguente sui Pirenei e ha vinto la nona tappa a Laruns. Poi ha conquistato il successo di tappa anche sul durissimo arrivo in cima al Grand Colombier e infine ecco il tris vincendo anche la cronometro: fortissimo in salita e fortissimo contro il tempo, possiamo definire più che meritata la sua vittoria anche se va reso omaggio pure a Primoz Roglic, che per quasi tutta la corsa è stato il faro della Grande Boucle e ha dovuto abbandonare il primato nella classifica generale del Tour de France 2020 proprio nel momento (per lui) peggiore, chiudendo così secondo a 59″ dal giovane connazionale. Terzo sarà Richie Porte, al migliore grande giro della sua carriera nonostante anche lui fosse caduto in quel ventaglio: applausi al capitano della Trek-Segafredo così come al nostro Damiano Caruso, splendido decimo pur lavorando da gregario per Mikel Landa (quarto). Il presente e forse ancora di più il futuro però sono di un ragazzo sloveno che compirà domani 22 anni…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Dare uno sguardo anche alle altre graduatorie, è in realtà un modo per esaltare ancora il dominatore assoluto della classifica Tour de France 2020. Infatti Tadej Pogacar cala un tris leggendario, dal momento che il giovane sloveno della UAE Team Emirates questa sera sul podio a Parigi verrà celebrato anche come maglia bianca in qualità di vincitore della classifica dei giovani e come maglia a pois, in quanto primo anche nella classifica Gpm. Tra gli Under 25 il grande duello doveva essere con Egan Bernal, ma il colombiano ha presto alzato bandiera bianca e nessuno ha potuto impensierire Pogacar, anche se Enric Mas ha chiuso ottimo quinto nella classifica generale del Tour de France 2020 e secondo fra i giovani. La Planche des Belles Filles ha deciso le sorti anche della classifica Gpm e Pogacar con il miglior tempo della scalata si è preso i 10 punti grazie ai quali ha scavalcato Richard Carapaz e si è preso anche questa maglia sempre ambita e affascinante. Oggi in corsa naturalmente saranno proprio Mas e Carapaz a indossare le due maglie, ma sul podio poi avremo la triplice premiazione di Pogacar. Infine un accenno alla maglia verde della classifica a punti, che oggi a Parigi sarebbe il principale motivo d’interesse agonistico: i 55 punti di vantaggio di Sam Bennett rendono però quasi impossibile per Peter Sagan pensare al sorpasso.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 20^ TAPPA

1. Tadej Pogacar (Slo) 84h26’33″

2. Primoz Roglic (Slo) + 59″

3. Richie Porte (Aus) + 3’30”

4. Mikel Landa (Spa) + 5’58”

5. Enric Mas (Spa) + 6’07”

6. Miguel Angel Lopez (Col) + 6’47”

7. Tom Dumoulin (Ola) + 7’48”

8. Rigoberto Uran (Col) + 8’02”

9. Adam Yates (Gbr) + 9’25”

10. Damiano Caruso (Ita) + 14’03”



