Classifica Tour de France 2020/ Roglic “finalmente” maglia gialla, 10^ tappa

La classifica Tour de France 2020 è cambiata nei due giorni sui Pirenei, come era d’altronde normale che fosse: si riparte dunque dopo il giorno di riposo con Primoz Roglic “finalmente” in maglia gialla e dunque leader della classifica generale di questo anomalo Tour de France 2020 di fine estate. Perché finalmente? Perché è da molti giorni che Roglic dà la sensazione di essere il punto di riferimento della corsa, ma fino a sabato compreso sembrava che il suo obiettivo fosse quello di non prendere troppo presto la maglia gialla per non sobbarcare di troppo lavoro i suoi compagni di squadra della Jumbo-Visma (chje comunque erano molto spesso in testa al gruppo a fare l’andatura). Domenica però, con Adam Yates in difficoltà sul Col de Marie Blanque, Roglic non si è più potuto nascondere e si è preso appunto il simbolo del primato nella classifica del Tour de France 2020. Festa slovena completata dal successo di tappa di Tadej Pogacar: il talento della UAE Team Emirates è stato il migliore di tutti sui Pirenei, d’altronde aveva anche la necessità di attaccare dopo il ventaglio di venerdì, ma il suo settimo posto è “bugiardo” e sicuramente cercherà nei prossimi giorni di scalare ulteriori posizioni.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Nella nostra panoramica sulla classifica Tour de France 2020, diamo naturalmente uno sguardo anche alle altre graduatorie. In una giornata completamente pianeggiante (anche se con l’incognita vento), in primo piano mettiamo chiaramente la classifica a punti, nella quale troviamo al primo posto Peter Sagan, come da tradizione “abbonato” alla maglia verde: quest’anno però ci sono tanti avversari insidiosi per lo slovacco, si annuncia di conseguenza una bellissima battaglia per arrivare a Parigi con questa maglia. Oggi invece non avremo alcun Gran Premio della Montagna, di conseguenza nulla cambierà nella classifica Gpm e per il francese Benoit Cosnefroy – che da giorni indossa questa iconica e amatissima casacca – l’unica necessità sarà quella di arrivare il traguardo per indossare la maglia a pois di nuovo anche domani. Infine la classifica dei giovani, davvero intrigante perché in questo Tour de France 2020 indossa la maglia bianca un certo Egan Bernal e il suo primo rivale è Tadej Pogacar: un duello che di certo non riguarda solo il primato fra gli Under 25 della Grande Boucle…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 9^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) 38h4o’01″

2. Egan Bernal (Col) (Slo) + 21″

3. Guillaume Martin (Fra) + 28″

4. Romain Bardet (Fra) + 30″

5. Nairo Quintana (Col) + 32″

6. Rigoberto Uran (Col) s.t.

7. Tadej Pogacar (Slo) + 44″

8. Adam Yates (Gbr) + 1’02”

9. Miguel Angel Lopez (Col) + 1’15”

10. Mikel Landa (Spa) + 1’42”



