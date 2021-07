Classifica Tour de France 2021/ Tadej Pogacar maglia gialla dominante (9^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: TUTTO DECISO DOPO 8 TAPPE?

La classifica del Tour de France 2021 vede adesso Tadej Pogacar in maglia gialla, ma francamente una domanda aleggia: la Grande Boucle è già finita dopo sole otto tappe? Naturalmente la strada verso Parigi è ancora lunghissima e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo nel ciclismo, ma Tadej Pogacar è semplicemente il più forte sia a cronometro sia in salita.

Mercoledì lo sloveno della UAE Team Emirates aveva dominato la quinta tappa contro il tempo, ieri in montagna invece ha fatto un’impresa d’altri tempi, schiantando tutti gli avversari attaccando già sul Col de Romme e dimostrando di essere di un’altra categoria rispetto a tutti gli altri partecipanti di questo Tour de France 2021 che vede di conseguenza una classifica generale già molto chiara dopo appena otto giorni. Tadej Pogacar dunque è in maglia gialla con 1’48” di vantaggio sul belga Wout Van Aert, che però dopo la fuga di venerdì aveva più di tre minuti di vantaggio sullo sloveno, dal quale ieri nella prima tappa di alta montagna ha perso dunque circa cinque minuti. Van Aert d’altronde non doveva lottare per la classifica al Tour de France 2021: il problema è che i teorici big sono già spariti tutti…

Dunque abbiamo Tadej Pogacar in maglia gialla con 1’48” su Van Aert, poi per trovare il terzo nella classifica del Tour de France 2021 dobbiamo scendere già a 4’38” dallo sloveno: si tratta del kazako Alexey Lutsenko, un distacco impressionante quando mancano ancora tutte le salite più difficili (oggi verso Tignes, il doppio Mont Ventoux mercoledì e poi tutti i Pirenei) e la seconda cronometro. Potremmo dunque parlare di una bellissima lotta per il podio a Parigi, che per quasi tutti sembra già l’obiettivo massimo. Rigoberto Uran infatti è quarto a 4’46”, poi abbiamo Jonas Vingegaard a cinque minuti esatti, davanti a Richard Carapaz per appena un secondo. Wilco Kelderman è settimo a 5’13” ed Enric Mas occupa l’ottava posizione a 5’15”, sono in sei in 37″ senza contare che naturalmente in salita dovrebbero essere tutti più forti di Van Aert. Chiudono la top 10 David Gaudu a 5’52” e Pello Bilbao a 6’41”. La domanda però è sempre quella con cui abbiamo iniziato: chi può battere Tadej Pogacar? In questo momento rispondiamo “nessuno”, vedremo se verso Tignes ci potrà essere qualche sorpresa sulle tante salite di oggi…

1. Tadej Pogacar (Slo) in 29h38’25”

2. Wout Van Aert (Bel) a 1’48”

3. Alexey Lutsenko (Kaz) a 4’38”

4. Rigoberto Uran (Col) a 4’46”

5. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’00”

6. Richard Carapaz (Ecu) a 5’01”

7. Wilco Kelderman (Ola) a 5’13”

8. Enric Mas (Spa) a 5’15”

9. David Gaudu (Fra) a 5’52”

10. Pello Bilbao (Spa) a 6’41”



