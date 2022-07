Classifica Tour de France 2022/ Jonas Vingegaard in maglia gialla per la 12^ tappa

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: ALLA PROVA DELL’ALPE D’HUEZ!

Jonas Vingegaard è in maglia gialla, stamattina la classifica del Tour de France 2022 è completamente diversa rispetto a sole 24 ore fa e oggi ci attende il secondo tappone alpino con arrivo in cima all’Alpe d’Huez, che sicuramente regalerà nuove emozioni e cambiamenti, anche perché nelle gambe di tutti si farà sentire la fatica di ieri. Già, le gambe: sicuramente Jonas Vingegaard le ha molto forti, ma il danese della Jumbo-Visma può contare anche sul valore di una squadra davvero eccezionale, che ieri ha ottenuto l’obiettivo di far saltare un Tadej Pogacar a sua volta meraviglioso, ma solo fino a quando si è spenta improvvisamente la luce – un rischio che in montagna costa carissimo anche per un fenomeno.

La classifica generale del Tour de France 2022 vede adesso al secondo posto a sorpresa Romain Bardet, uno dei migliori protagonisti della tappa di ieri. I francesi possono quindi sognare il podio della Grande Boucle (difficile sbilanciarsi oltre), Bardet ora è staccato di 2’16” da Vingegaard e guida un “gruppo” di sei uomini tutti racchiusi nello spazio di un minuto a cominciare proprio da Tadej Pogacar, che ora è terzo a 2’22”. La condizione comunque c’è, lo sloveno ha “solo” esagerato nel rispondere agli attacchi della Jumbo-Visma ma non può essere di certo considerato sconfitto, anche perché l’onere della gestione della corsa passa alla maglia gialla Jonas Vingegaard e ciò, considerati i problemi con il Covid della UAE Team Emirates, potrebbe essere addirittura una buona notizia per Tadej Pogacar, a patto che si sia ripreso dalla “botta” di ieri.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: NELLE POSIZIONI DI VERTICE

Si è difeso piuttosto bene Geraint Thomas, adesso quarto a 2’26” nella classifica del Tour de France 2022 che potrebbe dare alla Ineos Grenadiers il nuovo ruolo di squadra guastafeste. Con il compagno di squadra Adam Yates al sesto posto a 3’06”, la formazione britannica è l’unica che ha due uomini ai vertici e potrebbe provare a rimescolare le carte, anche perché per la corazzata ex Sky avere almeno un uomo sul podio finale di Parigi è praticamente un obbligo e avere due chance potrebbe essere un vantaggio.

Attenzione anche a Nairo Quintana, che non vedevamo così bene da molto tempo: il colombiano adesso è quinto a 2’37” dalla maglia gialla, potrebbe essere un’altra variabile molto interessante nella classifica generale del Tour de France 2022, perché avendo in carriera vari podi (e le vittorie a Giro e Vuelta) potrebbe osare qualcosa per andare oltre un piazzamento che non gli cambierebbe la vita. Chiude l’elenco dei sei “non troppo lontani” dalla maglia gialla di Jonas Vingegaard il secondo dei francesi, cioè David Gaudu, che è settimo a 3’13”. Che cosa cambierà oggi sull’Alpe d’Huez?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 41h29’59”

2. Romain Bardet (Fra) a 2’16”

3. Tadej Pogacar (Slo) a 2’22”

4. Geraint Thomas (Gbr) a 2’26”

5. Nairo Quintana (Col) a 2’37”

6. Adam Yates (Gbr) a 3’06”

7. David Gaudu (Fra) a 3’13”

8. Aleksander Vlasov (Rus) a 7’23”

9. Alexey Lutsenko (Kaz) a 8’07”

10. Enric Mas (Spa) a 9’29”











