Classifica Tour de France 2022/ Tadej Pogacar maglia gialla, 10^ tappa

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE SALITE LA CAMBIERANNO?

La classifica del Tour de France 2022 vede sempre in maglia gialla Tadej Pogacar, il vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle che si sta confermando pure stavolta come l’uomo da battere al Tour de France. La situazione non è definitiva come l’anno scorso, quando al termine della prima settimana Tadej Pogacar aveva già un vantaggio enorme in classifica generale, tuttavia finora lo sloveno è stato il più forte dei big del Tour de France 2022 sia a cronometro, sia sul pavé ed infine anche in salita, di conseguenza la sua maglia gialla è più che meritata e spetta agli avversari il compito di provare a ribaltare la situazione.

La classifica del Tour de France 2022 vede il danese Jonas Vingegaard al secondo posto: ha sfiorato la vittoria venerdì e in salita sicuramente va molto forte oltre ad essere il più pronto a rispondere agli attacchi di Tadej Pogacar, come ha dimostrato anche domenica rimanendo a 39” dalla maglia gialla. La Jumbo-Visma potrebbe giocarsi anche la carta Primoz Roglic, agire di squadra sarà ancora più decisivo per la Ineos Grenadiers, che nella classifica del Tour de France 2022 ha Geraint Thomas e Adam Yates rispettivamente terzo a 1’17” e quarto a 1’25” da Pogacar.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE ALTRE GRADUATORIE

Il bello di avere i grandi campioni in gara può anche avere un rovescio della medaglia, la classifica del Tour de France 2022 lo dimostra anche analizzando le altre graduatorie della Grande Boucle. Troviamo virtualmente già assegnate infatti sia la classifica a punti – che vede saldamente leader della maglia verde naturalmente l’altro mattatore della corsa francese, cioè Wout Van Aert, che ha 284 punti e già la bellezza di 135 lunghezze di vantaggio sul secondo classificato Fabio Jakobsen – sia la classifica dei giovani del Tour de France 2022, dominio naturalmente di Tadej Pogacar anche se Tom Pidcock indosserà oggi la maglia bianca perché evidentemente lo sloveno è in maglia gialla.

Discorso diverso per la maglia a pois: il leader della classifica GPM è da domenica il tedesco Simon Geschke con 19 punti, davanti al lussemburghese Bob Jungels che ne ha raccolti 18 e al francese Thibaut Pinot che troviamo al terzo posto con 14 punti, in questa sempre affascinante graduatoria ci potrebbe essere una meravigliosa battaglia tra chi va in fuga per cercare punti a ogni GPM e i big che vincendo gli arrivi in salita possono raccogliere tantissimi punti pur non avendo la maglia a pois come primo obiettivo. Nel 2020 e 2021 Tadej Pogacar ha fatto tris di maglie, ci riuscirà anche stavolta?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Tadej Pogacar (Slo) in 33h43’44”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 39”

3. Geraint Thomas (Gor) a 1’17”

4. Adam Yates (Gbr) a 1’25”

5. David Gaudu (Fra) a 1’38”

6. Romain Barder (Fra) a 1’39”

7. Tom Pidcock (Gbr) a 1’46”

8. Enric Mas (Spa) a 1’50”

9. Neilson Powless (Usa) a 1’55”

10. Nairo Quintana (Col) a 2’13”











