Classifica Tour de France 2022/ Vingegaard maglia gialla, che duello! (15^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: SENZA CAMBIAMENTI?

Jonas Vingegaard resta in maglia gialla, ieri la classifica del Tour de France 2022 è cambiata solo dal terzo posto in giù e la situazione resta quella indicata dai tapponi alpini per quanto riguarda il duello sempre più bello tra il danese della Jumbo-Visma e Tadej Pogacar. La breve ma dura salita della Côte de la Croix Neuve, subito prima dell’arrivo a Mende, ha confermato una volta di più che i due uomini più forti del Tour de France 2022 sono loro, con la crisi dello sloveno mercoledì negli ultimi chilometri del Col du Granon che per ora fa la differenza in favore di Vingegaard, ma di certo non ha messo fuori dai giochi Pogacar.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022/ Video streaming Rai: Van Aert rientra, restano in due

Applausi comunque per Jonas Vingegaard, che non ha mai perso un metro nei confronti di Tadej Pogacar e ha dato l’idea di una condizione eccellente in occasione dell’attacco dello sloveno, che invece ha fatto male a tutti gli altri big della classifica del Tour de France 2022, che hanno perso immediatamente contatto dai due protagonisti del grande duello. Ancora più dei numeri, sono queste indicazioni a dirci che nella terza settimana, tra i Pirenei e l’ultima cronometro, ci attende un duello meraviglioso per la vittoria della classifica finale del Tour de France 2022, che dovrebbe essere un affare riservato alla maglia gialla e al detentore.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Maglia gialla Vingegaard, super duello con Pogacar!

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: NELLE POSIZIONI DI VERTICE

Restano quindi 2’22” tra il primo e il secondo nella classifica del Tour de France 2022, ma cresce il ritardo di tutti gli altri. Il veterano Geraint Thomas ha pagato 17”, forse un pedaggio inevitabile su una salita breve ed esplosiva che è senza dubbio lo scenario peggiore per il gallese rispetto a Vingegaard e Pogacar: nulla di drammatico, però sembra difficile immaginare un Geraint Thomas in grado di ribaltare la situazione, realisticamente il podio di Parigi dovrebbe essere l’obiettivo per il vincitore del 2018 e per una Ineos Grenadiers che recita da terza incomoda.

DIRETTA/ Tour de France 2022: Matthews ha vinto la 14^ tappa, Bettiol ottimo secondo!

Grande balzo in avanti per il sudafricano Louis Meintjes, che grazie alla fuga di ieri adesso è settimo a 4’24” nella classifica generale del Tour de France 2022 e cercherà ancora gloria dopo il secondo posto sull’Alpe d’Huez. Davanti a lui, è sempre quarto ma ha perso qualcosa Romain Bardet, che adesso ha un ritardo di 3’01”, in piena corsa per il podio finale ma con il problema della cronometro rispetto a Thomas. Oggi a Carcassonne non dovrebbe cambiare molto, ma il Tour de France 2022 ci ha già sorpreso spesso: mai distrarsi!

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 55h31’01”

2. Tadej Pogacar (Slo) a 2’22”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’43”

4. Romain Bardet (Fra) a 3’01”

5. Adam Yates (Gbr) a 4’06”

6. Nairo Quintana (Col) a 4’15”

7. Louis Meintjes (Rsa) a 4’24”

8. David Gaudu (Fra) s.t.

9. Tom Pidcock (Gbr) a 8’49”

10. Enric Mas (Spa) a 9’58”

© RIPRODUZIONE RISERVATA