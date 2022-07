Classifica Tour de France 2022/ Vingegaard maglia gialla, ma oggi… (16^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: OGGI CAMBIERÀ QUALCOSA?

La classifica del Tour de France 2022 potrebbe subire già oggi alcune importanti variazioni. La Carcassone-Foix è la 16^ tappa, e dopo il lunedì di riposo la situazione nella graduatoria generale vede Jonas Vingegaard sempre al comando, con un vantaggio di due minuti e 22 secondi su Tadej Pogacar. Lo straordinario duello tuttavia potrebbe infiammarsi, non solo perché oggi il finale prevede due ascese abbastanza importanti e toste ma anche perché la maglia gialla domenica è stato vittima di una caduta, ha perso due gregari importanti e potrebbe non essere al top della condizione.

Tutte cose di cui naturalmente Pogacar è a conoscenza: lo sloveno, che già sull’Alpe d’Huez aveva provato il colpo grosso con un paio di straordinarie rasoiate (Vingegaard aveva però risposto da campione) potrebbe provare già oggi a limare il distacco dalla maglia gialla, se non addirittura rimettersela addosso. Vedremo, di sicuro la classifica del Tour de France 2022 è tutt’altro che definita perché tante cose devono ancora succedere da qui alla prossima domenica, e allora intanto possiamo studiare quale sia la situazione con le altre posizioni alle spalle dei due campioni che si giocano la vittoria finale.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LA SITUAZIONE

La situazione nella classifica del Tour de France 2022 è cristallizzata per quanto riguarda le prime posizioni: domenica abbiamo vissuto un arrivo in volata che non ha cambiato le carte in tavola. Come già detto, Vingegaard e Pogacar sono i due principali contendenti la maglia gialla e dovrebbero battagliare per la vittoria della Grande Boucle, ma i distacchi nella classifica del Tour de France 2022 ci dicono che Geraint Thomas (sotto i due minuti dal danese) e Romain Bardet (che paga 3’01’’ dal leader) sono tutt’altro che battuti, e adesso che tornano le montagne potrebbero realmente tentare il colpo grosso e andare a caccia di gloria, quantomeno provare a salire sul podio.

In quinta posizione troviamo Adam Yates: il britannico guida, diciamo così, un drappello di quattro corridori che sono tutti in 18 secondi di margine, gli altri sono Nairo Quintana, Louis Meintjes e David Gaudu. Decisamente più staccati i due che chiudono la Top Ten nella classifica del Tour de France 2022: Thomas Pidcock ha 8’49’’ da recuperare a Vingegaard, addirittura 9’58’’ il margine che Enric Mas paga nei confronti della maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022, VERSO LA 16^ TAPPA

1. Jonas Vingegaard (DEN) 59h58’28’’

2. Tadej Pogacar (SLO) +2’22’’

3. Geraint Thomas (GBR) +2’43’’

4. Romain Bardet (FRA) +3’01’’

5. Adam Yates (GBR) +4’06’’

6. Nairo Quintana (COL) +4’15’’

7. Louis Meintjes (RSA) +4’24’’

8. David Gaudu (FRA) +4’24’’

9. Thomas Pidcock (GBR) +8’49’’

10. Enric Mas (ESP) +9’58’’

