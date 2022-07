Classifica Tour de France 2022/ Wout Van Aert in maglia gialla (3^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: IL VENTO CONSIZIONERÀ?

La classifica del Tour de France 2022 vede in maglia gialla il belga Wout Van Aert grazie ai secondi posti ottenuti nelle prime due frazioni della Grande Boucle in Danimarca. Un campione come il belga della Jumbo-Visma non può essere del tutto soddisfatto da due piazze d’onore, anche perché nella cronometro di venerdì a Copenaghen è stato beffato dal connazionale Yves Lampaert quando probabilmente tutti ormai pensavano a una vittoria in tasca per Wout Van Aert, che poi ieri è stato superato in extremis da Fabio Jakobsen sul traguardo di Nyborg nella seconda tappa del Tour de France 2022.

Eppure, ieri il secondo posto ha portato almeno una gioia a Wout Van Aert, che con i 6” di abbuono ha strappato il primo posto nella classifica generale del Tour de France 2022 e quindi la maglia gialla per un solo secondo al connazionale Lampaert, che abbiamo visto lavorare da gregario per il compagno di squadra Jakobsen. Insomma, per ora il Tour de France 2022 ci sta regalando una sorta di “derby” tra la Quick-Step Alpha Vinyl Team e Wout Van Aert, con due vittorie di tappa su due per la squadra di Patrick Lefevere ma la maglia gialla sulle spalle di WvA.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE ALTRE GRADUATORIE

Ampliando i nostri orizzonti circa la classifica del Tour de France 2022, possiamo dare uno sguardo anche alle altre graduatorie della Grande Boucle. Troviamo i soliti noti in vetta alla classifica a punti: la maglia verde sarebbe proprio di Wout Van Aert, che con 60 punti precede di una sola lunghezza Fabio Jakobsen, che però la indosserà oggi in occasione della terza tappa del Tour de France 2022, perché naturalmente Van Aert vestirà in giallo. Festa per i padroni di casa danesi invece nella classifica GPM, perché in maglia a pois c’è Magnus Cort Nielsen, vincitore dei tre Gran Premi della Montagna presenti nella frazione di ieri.

Infine, la classifica dei giovani del Tour de France 2022 ci consente in realtà di tornare a dare uno sguardo anche alla classifica generale, naturalmente perché in maglia bianca c’è colui che ha vinto la classifica degli Under 25 (e non solo quella…) già nelle ultime due precedenti edizioni. Parliamo ovviamente di Tadej Pogacar, lo sloveno della UAE Team Emirates che è stato il migliore dei big nella cronometro di venerdì a Copenaghen e naturalmente punta a coprire presto la maglia bianca con un simbolo di un colore ancora più prestigioso al Tour de France…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Wout Van Aert (Bel) in 4h49’50”

2. Yves Lampaert (Bel) a 1”

3. Tadej Pogacar (Slo) a 8”

4. Filippo Ganna (Ita) a 11”

5. Mads Pedersen (Dan) a 12”

6. Mathieu Van der Poel (Ola) a 14”

7. Jonas Vingegaard (Dan) a 16”

8. Primoz Roglic (Slo) a 17”

9. Bauke Mollema (Ola) a 18”

10. Dylan Teuns (Bel) a 21”

