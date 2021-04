Classifica vaccini, Lombardia corre: avanti al Lazio/ Da oggi 110mila dosi al giorno

Importante accelerazione della Regione Lombardia nella campagna vaccinale anti Covid. Ieri sono state somministrate oltre 92mila vaccini, praticamente il 25% di tutte le inoculazioni del giorno in Italia, mentre oggi si può arrivare anche a quota 110mila. Lo fa sapere Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare, che su Twitter ha sottolineato il fatto che questi risultati sono «frutto del lavoro dei tanti vaccinatori lombardi e del modello ottimizzato degli hub, realizzato e coordinato da Guido Bertolaso». La conferma dell’accelerazione della Lombardia arriva anche dall’analisi di YouTrend con dati aggiornati al 26 aprile. L’indice regionale mostra che la regione guidata da Attilio Fontana è al quinto posto con indice 80, appena dietro l’Emilia-Romagna, di poco comunque anche rispetto a Veneto, Provincia autonoma di Trento e Toscana.

Lombardia, stop AstraZeneca: solo richiami/ Vaccini Pfizer e Moderna per 60-79 anni

Tra tutte le regioni italiane, però, la Lombardia è quella che fa segnare l’incremento più importante dopo il Veneto: si registra, infatti, un +10 nella variazione settimanale dell’indice (come per la Toscana) a conferma del miglioramento sensibile della situazione per quanto riguarda la campagna vaccinale.

BOLLETTINO VACCINI COVID/ Oggi 25 aprile 17,5 milioni dosi: 500k al giorno da giovedì

CLASSIFICA VACCINI, LOMBARDIA AVANTI AL LAZIO

Lo stesso non si può dire di altre regioni che sono state lodate per la gestione della campagna vaccinale e che invece sembrano in difficoltà. Pensiamo alla Regione Lazio, che fa peggio delle Marche. La Puglia invece è fortemente penalizzata dall’esaurimento delle dosi. Ma Regione Lombardia fa registrare numeri importanti anche per quanto riguarda la copertura vaccinale delle categorie a rischio. Se prendiamo a riferimento gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose, la Lombardia è a quota 90%, un punto percentuale in meno di Umbria ed Emilia-Romagna, cinque rispetto a Toscana e Veneto, ed è davanti al Lazio. Per quanto riguarda le Rsa, l’immunizzazione è stata completata, mentre la Regione Lazio è ferma al 99%. La Lombardia è invece indietro per quanto riguarda la fascia 79-70 anni, visto che hanno ricevuto la prima dose il 49% degli aventi diritto. Ma come riportato dal Corriere della Sera, risultano vaccinati con almeno una dose in questa fascia 499.321 lombardi, il 67% di quanti hanno prenotato (743.524). A questi vanno sommati altri 52 mila settantenni vaccinati perché rientranti in categorie prioritarie (per un totale di 552.156 over 70 immunizzati con prima dose).

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 23 APRILE/ Immunità di gregge il 28 ottobre?

#Vaccini: l’indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il Veneto con 86 punti su 100 [Dati settimanali aggiornati a lunedì 26 aprile] 1/ pic.twitter.com/nJp258jPDM — YouTrend (@you_trend) April 28, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA