Quale sarà la classifica della terza puntata di Ballando con le stelle 2025 e chi sarà il vincitore? Ecco i favoriti e i possibili ultimi: pronostici

Pronostici di Ballando con le Stelle rispettati: la classifica finale della terza puntata vede infatti Francesca Fialdini in testa, questa volta però in compagnia di una straordinaria Barbara D’Urso. Le due concorrenti, quindi, condividono il titolo di vincitore per questa terza puntata, dopo aver stregato il pubblico e la giuria con due performance di altissimo livello.

Le votazioni incrociate tra giuria e telespettatori le hanno premiate, conquistando l’ambita vetta della classifica. Nei bassifondi, invece, troviamo Marcella Bella e Chiquito che la settimana prossima partiranno con una penalità. Lo stesso per la Signora Coriandoli. Si è salvato per il rotto della cuffia, invece, Beppe Convertini, grazie al tesoretto di Rossella Erra.

Ballando con le Stelle 2025, chi sarà il vincitore della 3a puntata? Francesca Fialdini parte ancora favorita, ma…

Cresce l’attesa per la proclamazione del vincitore della 3a puntata di Ballando con le Stelle 2025. Come sarà la classifica al termine di questa nuova puntata? I pronostici non possono che strizzare l’occhio alla splendida Francesca Fialdini che, in queste settimane, ha dimostrato di essere una spanna sopra gli altri concorrenti. Insieme a Giovanni Pernice ha trovato un’alchimia particolare in pista da ballo e ad oggi la coppia appare davvero inarrivabile.

Attenzione però alle sorprese che a Ballando con le Stelle sono sempre dietro l’angolo. Per cui la classifica resta ancora indecifrabile, soprattutto contando il fatto che a decretarla sarà una votazione incrociata tra giudici e pubblico a casa. Da tenere d’occhio per il titolo di vincitore c’è indubbiamente lo sportivo Filippo Magnini che, inevitabilmente, vive con grande spirito competitivo questa avventura.

Ballando con le Stelle 2025, Barbara D’Urso e Martina Colombari risalgono in classifica?

Chi potremmo trovare ai vertici della classifica di Ballando con le Stelle 2025 è Marcella Bella con Chiquito. La cantante e il ballerino sudamericano non sono più una sorpresa e possono davvero stabilizzarsi verso l’alto. Attenzione poi a Barbara D’Urso e Martina Colombari: entrambe hanno concluso la scorsa puntata ben lontane dalle posizioni che contano in classifica, ma hanno tutte le carte in regola per risalire la classifica e ritagliarsi uno spazio da grandi protagoniste in questa edizione del talent di Milly Carlucci.

Dunque, chi sarà il vincitore della terza puntata di Ballando con le Stelle? La serata sta entrando nel vivo e a breve scopriremo chi trionferà e chi invece rischierà l’eliminazione.