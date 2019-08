Classifica Vuelta 2019/ Roche maglia rossa, Quintana ancora verde (4^ tappa)

La classifica Vuelta 2019 è già piuttosto interessante dal momento che tra la cronosquadre di sabato e la prima tappa in linea di domenica molto è successo, ma ieri per la maglia rossa Nicolas Roche è stata una giornata abbastanza tranquilla. L’irlandese del Team Sunweb dunque è rimasto leader della classifica generale della Vuelta 2019 al termine della frazione vinta dal suo connazionale Sam Bennett in volata, gli unici minimi cambiamenti sono stati 1” di abbuono per Primoz Roglic e 3” per Sergio Andres Higuita Garcia, che di conseguenza è passato dall’ottavo al settimo posto scavalcando Wilco Kelderman. Differenze comunque minime, come d’altronde i 2” che separano Roche da Nairo Quintana al vertice: siamo sicuri che il colombiano della Movistar non sarà troppo dispiaciuto di non dover gestire la corsa in questi primi giorni, onere che la Movistar lascia molto volentieri alla Sunweb. Oggi sulla carta ci attende un nuovo arrivo in volata ancora più facile di quello di ieri, da domani invece inizierà un trittico di arrivi in salita consecutivi che di certo potranno iniziare a cambiare in modo significativo il volto della classifica Vuelta 2019.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando dunque della classifica Vuelta 2019, possiamo dire qualcosa anche sulle altre graduatorie che caratterizzano questa edizione della Vuelta. Possiamo cominciare dalla maglia bianca giusto per ricordare che anche il Giro di Spagna da quest’anno ha la classifica dei giovani: il leader è Miguel Angel Lopez, ma naturalmente il colombiano della Astana punta ad essere leader non solo tra gli Under 25 al termine della Vuelta 2019. Uno dei suoi principali rivali sarà Nairo Quintana: la curiosità legata al capitano della Movistar è che il colombiano veste la maglia verde in qualità di leader della classifica a punti. Non era mai successo a Quintana in un grande giro di essere al primo posto della classifica a punti, tradizionalmente riservata ai velocisti: in effetti ieri lo ha agganciato Sam Bennett che oggi dovrebbe scavalcarlo, resta però questo dato curioso che sottolinea la bellissima vittoria ottenuta domenica da Quintana. Infine la maglia a pois che spetta al leader della classifica Gpm: qui troviamo al comando lo spagnolo Angel Madrazo. Oggi giornata interlocutoria da questo punto di vista, poi il tris di arrivi in salita consecutivi cambierà volto anche alla graduatoria riservata agli scalatori.

CLASSIFICA VUELTA 2019 DOPO LA 3^ TAPPA

1 N Roche (Sunweb) in 9h01’14”

2 N Quintana (Movustar) a 2”

3 R Uran (EF Education first) a 8”

4 M Nieve (Mitchelton Scott) a 22”

5 M Angel Lopez (Astana) a 33”

6 P Roglic (Jumbo Visma) a 35”

7 S Higuita Garcia (Ef Education First) a 37”

8 W Kelderman (Sunweb) a 38”

9 D Formolo (Bora Hansgrohe) a 46”

10 R Majka (Bora Hansgrohe) s.t.



