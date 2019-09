Classifica Vuelta 2019/ Roglic maglia rossa, la Slovenia domina! (14^ tappa)

La classifica Vuelta 2019 parla sempre più sloveno dopo l’arrivo di ieri a Los Machucos: le rampe di questa durissima salita hanno esaltato una volta di più Primoz Roglic, che ha ulteriormente consolidato la sua maglia rossa, ma adesso sul podio virtuale troviamo anche il suo connazionale Tadej Pogacar, vincitore di giornata e ora terzo nella classifica generale alle spalle di Roglic e del campione del Mondo Alejandro Valverde. Le gerarchie della Vuelta 2019 appaiono dunque sempre più chiare, con la salda supremazia di Roglic che vince a cronometro ma stacca gli scalatori pure in salita. Adesso dunque il vantaggio di Roglic è di ben 2’25” su Valverde, mentre la grande novità è il terzo posto di Pogacar a 3’01” dal connazionale, per una grande festa in Slovenia che invece non può essere tale in Colombia. I due sconfitti della tappa di ieri infatti sono stati Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez, adesso entrambi fuori dal podio della classifica della Vuelta 2019. Lopez ha perso più di tutti gli altri big e ora è quarto a 3’18”, mentre Quintana è scivolato al quinto posto a 3’33” e rischia sempre più di dover fare da gregario a Valverde in casa Movistar.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Dando uno sguardo più ampio alla classifica Vuelta 2019 possiamo focalizzare la nostra attenzione anche sulle altre graduatorie della corsa spagnola. In primo piano logicamente abbiamo la classifica dei giovani, perché ci riporta alla ribalta Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez: il sorpasso dello sloveno sul colombiano ha segnato anche un cambio delle gerarchie tra gli Under 25, naturalmente adesso la maglia bianca è sulle spalle del talento della UAE Team Emirates. Entra sempre più nel vivo anche la classifica Gpm: infatti la maglia a pois è sempre sulle spalle dello spagnolo Angel Madrazo, ma la durissima tappa di Los Machucos ha consentito a tanti inseguitori di avvicinarsi al leader, che adesso sente il fiato sul collo come minimo di Geoffrey Bouchard e dello stesso Pogacar. Infine la classifica a punti, che conferma il dominio della Slovenia sulla Vuelta 2019: il leader è Primoz Roglic seguito da Pogacar, per Nairo Quintana vestire la maglia verde è una modestissima consolazione dovuta al fatto che Roglic naturalmente è in rosso e Pogacar veste giustamente la maglia bianca che è sua di diritto.

CLASSIFICA VUELTA 2019 DOPO LA 13^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) 49h20’28”

2. Alejandro Valverde (Esp) + 2’25”

3. Tadej Pogacar (Slo) + 3’01”

4. Miguel Angel Lopez Moreno (Col) + 3’18”

5. Nairo Quintana (Col) + 3’33”

6. Rafal Majka (Pol) + 6’15”

7. Nicolas Edet (Fra) + 7’18”

8. Carl Fredrik Hagen (Nor) + 7’33”

9. Wilco Kelderman (Ned) + 7’39”

10. Dylan Teuns (Bel) + 9’58”



