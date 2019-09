Classifica Vuelta 2019/ Roglic maglia rossa: occhio alle vette di oggi (16^ tappa)

Oggi si accenderà la durissima 16^ tappa della Vuelta 2019 da Pravia a Alto de La Cubilla, e certo i tre Gran premi della Montagna di prima e di fuori categoria ci regaleranno non pochi colpi di scena anche nella principale graduatoria della corsa spagnola. Nell’attesa di grandi sconvolgimenti vediamo subito che cosa ci riserva la classifica della Vuelta 2019, che mette in palio l’iconica maglia rossa. Ecco quindi che anche oggi, prima del via, il leader indiscusso è Primoz Roglic, che è rimasto in testa nonostante la complicata frazione di ieri, ora con il crono di 58H10’32”: dietro al ciclista della Jumbo Visma però resiste (ed è pure pronto a tentare l’attacco) Alejandro Valverde che registra un gap da colmare di 2 minuti e 25”. Un distacco importante quindi per lo spagnolo ma che, complici le alte vette di oggi non è impossibile da sistemare. Chiude il podio della prima classifica della Vuelta 2019 Tadej Pogacar a +3’42” mentre nella top five troviamo anche Miguel Angel Lopez e Quintana, con questo in ritardo di cinque minuti abbondanti dalla maglia rossa.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Viste le alte vette che verranno percorse oggi nella 16^ tappa ecco che classifica della Vuelta da tenere d’occhio è quella degli scalatori e dove il leader con la maglia a pois è ancora Angel Madrazo, il quale però oggi dovrà fare ben attenzione ai suoi primi rivali, ben vicini. Graduatoria però non da trascurare è anche quella a punti, dove è ancora Primoz Roglic a dominare: lo sloveno però indossando già la maglia rossa da leader, la cederà nuovamente in questa frazione, come ha già fatto ieri con Quintana. Ultima ma non certo per prestigio la classifica della Vuelta 2019 che riguarda i giovani partecipanti. In questo caso segnaliamo la posizione di leadership di Tadej Pogacar, in vetta col crono complessivo di 58H14’14”: il giovane dell’Uae Emitares ha però un vantaggio di appena 17 secondo sul primo rivale, ovvero Miguel Angel Lopez.

CLASSIFICA VUELTA 2019 DOPO LA 15^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) in 58h10’32”

2. Alejandro Valverde (Esp) + 2’25”

3. Tadej Pogacar (Slo) + 3’42”

4. Miguel Angel Lopez Moreno (Col) + 3’59”

5. Nairo Quintana (Col) + 5’09”

6. Rafal Majka (Pol) + 7’14”

7. Nicolas Edet (Fra) + 9’08”

8. Wilco Kelderman (Ned) + 9’15”

9. Carl Fredrik Hagen (Nor) + 9’44”

10. Hermann Pernsteiner (Aus) + 11’39”



© RIPRODUZIONE RISERVATA