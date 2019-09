Classifica Vuelta 2019/ Roglic maglia rossa, Quintana rilancia la sfida! (18^ tappa)

La classifica Vuelta 2019 sembrava segnata lunedì, ieri invece è successo di tutto in una tappa solo sulla carta tranquilla. La maglia rossa rimane sulle spalle di Primoz Roglic, ma Nairo Quintana ha lanciato il guanto di sfida recuperando ben 5’19” e riportandosi al secondo posto della classifica generale della Vuelta 2019, con un ritardo di 2’24” dallo sloveno della Lotto-Jumbo. Oggi una tappa di montagna con percorso praticamente identico a quello che nel 2015 portò Fabio Aru a conquistare la Vuelta ci dirà se qualcosa potrà ancora cambiare o se Roglic resta comunque il più forte. Peseranno naturalmente le fatiche della tappa di ieri, che sia gli attaccanti sia gli inseguitori hanno condotto a ritmo folle: oggi ci saranno salite a ripetizione e le energie residue saranno una variabile fondamentale nella lotta fra i big. È sceso dunque al terzo posto Alejandro Valverde con 2’48” da Roglic, adesso la Movistar ha una coppia d’assi per cercare il ribaltone. Restano in agguato anche Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez, adesso rispettivamente quarto a 3’42” e quinto a 4’09” a causa di 10” di penalità ricevuti proprio ieri: entrambi cercheranno di salire sul podio e di conseguenza dovranno dare battaglia. Grande balzo in avanti per Wilco Kelderman, che ora è sesto a 5’05”, entrano fra i primi dieci della classifica Vuelta 2019 anche il britannico James Knox e il belga Dylan Teuns, altri due protagonisti della grande fuga di ieri. Knox è ottavo a 8’03”, Teuns decimo a 12’21” e proveranno a difendere piazzamenti per loro di assoluto prestigio.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica Vuelta 2019, dobbiamo dire qualcosa anche delle altre graduatorie, anche perché si legano quasi tutte al duello fra i big della generale. Ad esempio Primoz Roglic guida anche la classifica a punti, anche se naturalmente non indossa in corsa la maglia verde, che oggi sarà sulle spalle dell’irlandese Sam Bennett, ieri risalito al secondo posto grazie al posto d’onore di giornata alle spalle di Philippe Gilbert. Oggi però sarà giorno da scalatori, dunque saranno i big a poter fare punti, inoltre ci sarà tantissimo in palio per la classifica Gpm, dal momento che ci saranno quattro ascese, tutte di prima categoria. La maglia a pois è sulle spalle del francese Geoffrey Bouchard, ma questa classifica è ancora molto corta, per cui tra oggi e sabato potrà ancora succedere di tutto. Infine la classifica dei giovani, che vede sempre il duello tra Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez: adesso lo sloveno in maglia bianca ha 27” di vantaggio sul colombiano, a causa dei già citati 10” di penalizzazione infilati ieri a Lopez, ultimo colpo di scena di un giorno nel quale è successo di tutto.

CLASSIFICA VUELTA 2019 DOPO LA 17^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) in 66h43’36”

2. Nairo Quintana (Col) + 2’24”

3. Alejandro Valverde (Esp) + 2’48”

4. Tadej Pogacar (Slo) + 3’42”

5. Miguel Angel Lopez Moreno (Col) + 4’09”

6. Wilco Kelderman (Ned) + 5’05”

7. Rafal Majka (Pol) + 7’40”

8. James Knox (Gbr) + 8’03”

9. Carl Fredrik Hagen (Nor) + 10’43”

10. Dylan Teuns (Bel) + 12’21”



