Classifica Vuelta 2019/ Roglic nuova maglia rosa, lo insegue Valverde (11^ tappa)

La classifica della Vuelta 2019 per l’undicesima tappa inizia con una novità: Primoz Roglic ha infatti strappato la maglia rossa dalle spalle di Nairo Quintana vincendo la cronometro del martedì, e dunque rappresentando il nuovo leader della graduatoria. A questo punto lo sloveno del Team Jumbo-Visma diventa il grande favorito per la vittoria della corsa, anche perché il distacco sulla concorrenza è ampio: già 1’52’’ sull’eterno Alejandro Valverde che prevede Miguel Angel Lopez, il primo dei colombiani nella Top Ten che accusa un ritardo di 2’11’’. Tre minuti netti invece separano Nairo Quintana dal leader: l’ex maglia rossa ha perso davvero tanto nella cronometro, ma può sempre sperare nelle montagne per provare a tornare sul podio o anche mettere in difficoltà Roglic. A completare la Top Ten sono Tadej Pogacar, altro sloveno; Carl Fredrik Hagen, Rafal Majka, un altro ex primo in classifica come Nicolas Edet e poi ancora Dylan Teuns e Wilco Kelderman. L’olandese della Sunweb si trova a 6’25’’ dalla maglia rossa: diciamo allora che la vittoria della Vuelta 2019 potrebbe essere una questione tra i primi quattro della classifica generale, ma ovviamente bisognerà vedere quello che succederà oggi nell’undicesima tappa e poi ancora nella seconda metà della corsa.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Se la classifica della Vuelta 2019 incorona Primoz Roglic, lo sloveno è anche leader della graduatoria a punti: la maglia verde però sarà indossata da Nairo Quintana, visto che quella rossa è sulle spalle del leader della generale. Il colombiano precede il già citato Alejandro Valverde, che deve recuperare 28 punti a Roglic per vincere questa speciale classifica; Miguel Angel Lopez resiste in maglia bianca, è lui il miglior giovane della Vuelta 2019 con un vantaggio di 54 secondi su Tadej Pogacar, che come abbiamo già visto si trova anche nei primi dieci della generale e potrebbe sperare nel podio finale. La classifica degli scalatori vede prevalere Angel Madrazo Ruiz: lo spagnolo indossa la maglia a pois avendo 29 punti contro i 21 di Geoffrey Bouchard, terzo Valverde. Infine possiamo dare un rapido sguardo alla classifica a squadre: comanda la Movistar – la squadra del più volte nominato Valverde – con ben 18’11’’ di vantaggio sulla Jumbo-Visma. Roglic avrà la possibilità di condurre la sua squadra al successo? Non che sia l’obiettivo principale della Vuelta 2019, ma potrebbe essere un’altra bella soddisfazione da togliersi…

CLASSIFICA VUELTA 2019

1. Primoz Roglic (Slo) 36h05’29’’

2. Alejandro Valverde (Esp) + 1’52’’

3. Miguel Angel Lopez Moreno (Col) + 2’11’’

4. Nairo Quintana (Col) + 3’00’’

5. Tadej Pogacar (Slo) + 3’05’’

6. Carl Fredrik Hagen (Nor) + 4’59’’

7. Rafal Majka (Pol) + 5’42’’

8. Nicolas Edet (Fra) + 5’49’’

9. Dylan Teuns (Bel) + 6’07’’

10. Wilco Kelderman (Ned) + 6’25’’



© RIPRODUZIONE RISERVATA