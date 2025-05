Claude con “C’est La Vie” è il cantante rappresentante dei Paesi Bassi in gara all’Eurovision 2025. Durante la prima semifinale Claude ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Il giovane cantante alla vigilia della semifinale dell’ESC si è raccontato dalla pagine di SuperGuida Tv rivelando: “sono onorato di rappresentare il mio Paese, c’è stata un’esplosione di gioia quando il mio manager me l’ha detto, di felicità incontenibile e non vedo l’ora di cominciare, anzi in realtà è già cominciato”.

Per la prima volta i Paesi Bassi hanno deciso di partecipare all’Eurovision con una canzone in lingua francese; una novità che sembra essere stata molto apprezzata dal pubblico che è rimasto affascinato dalla profondità del brano e dalla bravura dell’interprete che è volato diritto verso la finalissima dell’Eurovision.

Claude con “C’est La Vie” tra i papabili vincitori dell’Eurovision 2025

Claude parlando proprio del brano “C’est la vie” presentato in gara all’Eurovision 2025 ha raccontato: “ha un messaggio importante per me: parla di apprezzare la vita anche quando le cose comunque non vanno bene”. Il cantante, infatti, ha sottolineato che spesso la vita è fatta di momenti non felici, ma nonostante tutto bisogna apprezzare le cose belle della vita a cui bisogna sempre essere grati. “Anche se sono un po’ triste, bisogna sempre ricordarsi di essere grati per i momenti invece positivi” – ha sottolineato il cantante che vuole lanciare questo messaggio in tutto il mondo dal palco dell’Eurovision.

La prima performance di Claude non è affatto passata inosservata, anzi in tantissimi hanno apprezzato il cantante come si evince dai tantissimi messaggi e commenti social. Chissà che i Paesi Bassi non possano puntare alla vittoria nella finale dell’ESC!