È morta Claudia Adamo: la malattia ha vinto dopo una lotta durissima, colleghi in lacrime per la regina del meteo Rai.

Claudia Adamo, causa morte: la lunga malattia di cui era affetta da tanto tempo

Com’è morta Claudia Adamo? La notizia della scomparsa della meteorologa ha sconvolto tutti i telespettatori italiani che la seguivano su Sky Meteo24 e in Rai. Professionale, solare e gentile, la donna è venuta a mancare a soli 51 anni. Ma qual è stata la causa morte? Al momento nessuno dei familiari o amici ha rivelato il vero motivo della scomparsa della climatologa, anche se le parole del suo collega Matteo Tidili fanno pensare ad una malattia terminale come ad esempio un tumore.

“Una donna piena di forza, passione, entusiasmo e amore per la vita. Resterà indelebile il ricordo dell’estate scorsa quando nonostante la malattia, con una forza mentale e fisica fuori dal comune, sei venuta in Sardegna a trovarci“. Così il collega di Claudia Adamo l’ha descritta con tanta commozione, “È stata l’ultima volta che ci siamo visti. Speravo davvero che quest’estate potessimo rifarlo, come avevamo programmato, e che finalmente Katia potesse tatuarti la tanto desiderata tigre, simbolo perfetto della tua forza e del tuo coraggio“.

Claudia Adamo, com’è morta? La lunga malattia e la battaglia a testa alta

Anche se ancora non si conosce la vera causa morte di Claudia Adamo, gli amici e i colleghi parlano di una lunga malattia che l’ha portata via troppo presto. Alex Guarini ad esempio ha lasciato un commosso ricordo nei confronti della professionista lodandola per aver lottato e combattuto con tutte le sue forze e con tanta dignità.

Claudia Adamo aveva solo 51 anni ma in base a quanto si evince dai racconti dei colleghi era malata ormai da tempo. Figlia di Luciano Adamo, meteorologo e ufficiale dell’aeronautica, si era laureata in Fisica per poi lavorare con Legambiente, la Nasa e tanti altri istituti per comprendere al meglio le cause del cambiamento climatico in Italia.

