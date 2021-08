Claudia Andreatti “signorina buonasera”/ L’Ultimo annuncio in tv e l’amore per il compagno Andrea Tognola

Chi è la “signorina buonasera” Claudia Andreatti?

Claudia Andreatti è stata l’ultima signorina buonasera della televisione. La ex Miss Italia, infatti, detiene il testimone dell’ultimo annuncio televisivo trasmesso sabato 28 maggio 2016. Erano le ore 16.25 quando l’annunciatrice salutava il pubblico di Rai1 annunciando per l’ultima volta i programmi della serata. Un discorso che vi riportiamo: “io vi ringrazio, è stato un piacere stare con voi tutti questi anni. Vi auguro una buona vita e una buona visione… sempre su Rai 1” sono state le parole dell’Andreatti. Con la crescita dei canali streaming e delle reti televisive si chiude un’epoca: quella delle signorine buonasera e delle annunciatrice televisive. Lo stesso giornalista Paolo Sommaruga in un servizio del Tg1 precisa: “sanali che si moltiplicano, streaming, informazioni sempre online. Inutile cercare i colpevoli, è la società che cambia. E’ la tv che cambia”.

Dal canto suo la ex Miss Italia saluta emozionata il pubblico e poco dopo all’Ansa ha dichiarato: “è stato un impegno molto divertente del quale sono grata alla Rai perché ho cominciato subito dopo il titolo di Miss Italia e ne ho ricavato un grande arricchimento professionale. Entrare ogni giorno nelle case degli italiani per quasi dieci anni è difficile da dimenticare, anche se, tutto sommato, non sono dispiaciuta che questa avventura finisca, perché sono pronta a fare nuove esperienze. Sabato pomeriggio saluterò il pubblico, anche se ci sarà un’appendice serale, e poi comincerò i miei viaggi per Unomattina estate che prevedono anche incontri con atleti azzurri alle Olimpiadi”.

La vita di Claudia Andreatti, ex Miss Italia, è proseguita anche dopo l’ultimo annuncio come signorina buonasera. Dopo una serie di impegni televisivi, dalla conduzione di Unomattina Estate fino alla partecipazione a Ballando con le Stelle, la bella conduttrice ha realizzato anche il sogno di diventare mamma. Una gravidanza tenuta a lungo nascosta, al punto che la Andreatti ha condiviso la gioia della maternità pubblicando sui social una foto con tanto di pancione in bella vista.

“Quest’immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza” – ha detto la ex Miss Italia che ha parlato della gravidanza come di uno “stato di grazia assoluta, un’avventura straordinaria, indescrivibile”. Non solo parlando del figlio, nato dall’amore col compagno Andrea Tognola ha detto: “questo vortice di Emozioni prenderà Forma, Colore, Profumo, Voce, Nome… non vediamo l’ora di Vederti, Respirarti, Viverti!”.

