Claudia Arvati, chi è il finalista The Voice Senior 2022/ Un background sorprendente! E Gigi D’Alessio…

Claudia Arvati è tra le concorrenti finaliste di The Voice Senior 2022, in onda questa sera su Raiuno con l’appuntamento decisivo della stagione. Tra le possibili vincitrici del talent abbiamo appunto la cantante sessantunenne di Mantova, con un percorso di tutto rispetto nel mondo della musica e dello spettacolo, nonostante non sia mai riuscita a spiccare il volo in termini di popolarità. In ogni caso Claudia Arvati ha ottenuto grande successo, trasformando la sua passione in un lavoro.

La finalista di The Voice Senior, infatti insegna canto a Roma, ad artisti di ogni genere. Ma ha preso anche parte, nel corso degli anni, ai tour dei più grandi cantanti italiani e alle più famose trasmissioni televisive come corista. Claudia Arvati, inoltre, dirige il Coro Roman Academy che si occupa della realizzazione di numerose parti corali in produzioni teatrali.

Claudia Arvati, finalista The Voice Senior 2022: tante collaborazioni coi big della musica

Prima di mettersi alla prova con The Voice Senior 2022, quindi, Claudia Arvati ha collezionato esperienze importanti ed è stata corista di artisti di primissimo ordine. Possiamo citare, tra gli altri, Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Donatella Rettore, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi e Fiorella Mannoia. Più volte ha superato i provini per accedere a numerosi programmi televisivi come Pronto chi gioca con Enrica Bonaccorti, ma anche Furore, Fantastico, Carramba, Passo Doppio, La Corrida e Amici di Maria De Filippi.

Un curriculum di tutto rispetto, impreziosito da ben cinque partecipazioni al Festival di Sanremo e a quattro Fantastico. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo pochissimo, a parte il fatto che è madre di un figlio. Nella nuova esperienza a The Voice Senior, invece, ha incantato con lo splendido brano Mentre tutto scorre, entrando a far parte della squadra di Gigi D’Alessio, e poi con You Make me Feel Like. Il suo insegnante, che la conosce molto bene, è pronto a scommettere su di lei per la vittoria finale.



