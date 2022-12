Claudia Arvati è morta/ Finalista di The Voice Senior sconfitta dalla malattia

Un altro grande lutto nel mondo della musica italiana. È morta all’età di 62 anni la cantante Claudia Arvati, finalista di The Voice Senior e storica corista di Claudio Baglioni. Come riportato dai colleghi dell’Adnkronos, la donna combatteva da tempo contro la malattia. Ad annunciare la sua scomparsa è stato lo stesso Claudio Baglioni con un messaggio sui social network: “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”.

Jasmine Carrisi vs haters: raccomandata e rifatta?/ "In verità ho fatto un filler.."

Nata a Mantova il 14 novembre del 1960, Claudia Arvati entrò nel mondo della musica da giovanissima: all’età di otto anni le prime lezioni di canto, chitarra e basso. Iniziò subito a girare la Penisola partecipando a serate di vario genere e concorsi, per poi entrare a fare parte di un gruppo femminile di Roma che realizzava cover, tutto questo all’età di 17 anni.

SUOR CRISTINA SCUCCIA/ Se un talent show è più "potente" della Chiesa

Addio a Claudia Arvati

Dopo un provino alla casa discografica Rca, Claudia Arvati venne presa come cantante e chitarrista nel gruppo Pandemonium, per poi iniziare una intensa attività da corista. La mantovana ha cantato insieme a grandi nomi del mondo della musica: da Donatella Rettore a Fiorella Mannoia, passando per Renato Zero e Gigi D’Alessio, fino a Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli. Diverse le apparizioni sul piccolo schermo: dall’esordio in Pronto chi gioca con Gianni Boncompagni alle esperienza a Carramba, Amici, La Corrida e Fantastica. Da ricordare anche le cinque edizioni al Festival di Sanremo in veste di corista. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa, a partire da Gigi D’Alessio, al suo fianco nell’esperienza nella seconda edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”. Anche Antonella Clerici ha voluto dedicarle un omaggio sulla sua pagina Instagram: “Ciao Claudia: ora insegna agli angeli a cantare!”.

Giudici The Voice Senior 2: chi sono?/ Svelati tutti i nomi del talent show

View this post on Instagram A post shared by Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

View this post on Instagram A post shared by Antonella Clerici (@antoclerici)













© RIPRODUZIONE RISERVATA