Claudia Bentrovato conquista Amici 2022/ Chi é la ballerina che seduce Todaro

Amici 22 di Maria De Filippi, Claudia Bentrovato é una nuova allieva ballerina della scuola

Sale l’attesa generale nei telespettatori in vista della nuova e quinta puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, che -tra le altre sorprendenti novità -vede Claudia Bentrovato conquistarsi un banco nella scuola. Così come annunciano le anticipazioni TV del nuovo appuntamento domenicale di Amici 2022, previsto su Canale 5 per il 16 ottobre 2022, Claudia Bentrovato ha vinto la sfida che la vedeva contrapporsi ad Asia Bigolin, per il volere dell’insegnante di quest’ultima. L’esperto di danza, Raimondo Todaro, speranzoso di poter dare la giusta motivazione alla pupilla promossa ad Amici 22 – che da tempo risultava in ritardo rispetto ai tempi serrati della scuola nell’apprendimento alle lezioni- ha aperto la competizione tra la protetta Asia e Claudia. Quest’ultima lo ha stregato danzando al talent come sfidante esterna alla sfida lanciata alla terza puntata domenicale a Gianmarco, pupillo di Alessandra Celentano. Gianmarco ha difeso il banco, ma Claudia ha fatto breccia nel cuore di Todaro, facendolo giungere alla nota scelta ai danni di Asia. Per la sfida a passi di danza, era prevista una settimana di preparazione, al termine di cui le due ballerine si sono confrontate per l’attesa nuova puntata domenicale di Amici 2022, all’ultimo sangue.

A decretare il verdetto del banco di studio assegnato a Claudia Bentrovato ai danni di Asia, é stato inaspettatamente lo stesso Raimondo Todaro, che a settembre 2022 si batteva contro la collega Alessandra Celentano perché contraria all’ingresso della Bigolin, da lui fortemente voluta nella scuola.

Per la Celentano Asia non si sarebbe meritata la chance di un banco ad Amici 22, visti gli studi mancati nel suo passato della danza, a cui la giovane approcciava da autodidatta con i video tutorial su YouTube, prima di presentarsi come candidata ad Amici 22.

Ma chi é la ballerina mora che ha sedotto Raimondo Todaro? La neo allieva ballerina, che di tutto diritto entra a far parte del talent Amici 22, giá sembra conquistarsi il supporto dei telespettatori tra messaggi di consenso e complimenti a lei rivolti tra i più disparati, del web, via social. E non tutti sanno che lei é giá figurata ad Amici, nell’edizione Amici 20, in occasione di un collegamento telefonico a sorpresa riservato, con il beneplacito della produzione del talent, all’allora talento concorrente ballerino e fidanzato Samuele Barbetta. Staremo a vedere, quindi, se il ballerino ed ex pupillo di Veronica Peparini ad Amici vorrà ricambiare la sorpresa alla magnetica mora, Claudia, confermando l’amore tra i fidanzati.

