Claudia Bentrovato, fidanzata di Samuele di Amici 2021/ Lui piange per lei e Giulia..

Chi ha seguito il daytime di Amici 2021 sa bene che è stata protagonista Claudia Bentrovato, la fidanzata di Samuele Barbetta. La bella ballerina e attrice ha avuto modo di parlare con il suo fidanzato al telefono riducendolo poi in lacrime. I due condividono da sempre la passione per il ballo, la stessa che li ha tenuti insieme e che adesso li ha separati tanto da far andare in crisi il ballerino di Veronica Peparini convinto che lei volesse lasciarlo. In particolare, Claudia Bentrovato, ballerina nata a Cosenza nel 2000,ha conosciuto Samuele ballando nella sua stessa compagnia, la Arketype Performers, hanno spesso ballato insieme e sono riusciti anche a partecipare ad una serie di eventi, e adesso?

Samuele piange per la fidanzata Claudia ad Amici 2021/ "Ho paura di perderla"

Claudia Bentrovato, fidanzata di Samuele Barbetta, chi è?

Claudia Bentrovato ha cominciato a studiare danza a soli 5 anni, specializzandosi in diversi stili, e ha svolto anche il ruolo di insegnante di danza classica trovando ugualmente il modo di studiare recitazione coltivando così la sua passione per il cinema. In comune i due però non hanno solo la danza visto che entrambi non sono molto avvezzi ad esternare i loro sentimenti, ma proprio il fatto di non avere più un contatto ha fatto tremare la fiducia di Samuele che ha temuto la sua Claudia volesse lasciarlo finendo col disperarsi in lacrime: “Mi è mancato il suo supporto. Aspettavo solo di chiamarla per poter prendere un po’ d’aria. Vorrei chiamarla per sapere che lei è lì fuori per me”. Lei ha confermato di sentire la sua mancanza quando Maria de Filippi è intervenuta a favore del ballerino e quindi il loro appuntamento è solo rimandato ed è toccato a Giulia Stabile consolare l’amico a rischio eliminazione questa sera.

LEGGI ANCHE:

Samuele Barbetta, gli haters Vs il ballerino di Amici 2021/ Il padre: "Mi vergogno.."Samuele Barbetta, Amici 2021/ Una dedica speciale alla sua fidanzata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA