Claudia Bentrovato, frecciatina a Wax dopo l’addio ad Amici 22?/ Ringrazia tutti ma…

Claudia Bentrovato rompe il silenzio dopo Amici 22

L’avventura di Claudia Bentrovato nella scuola di Amici 22 è stata breve ma intensa. La ballerina ha abbandonato il talent show di Maria De Filippi dopo aver perso una sfida. In seguito alla sconfitta, la ballerina ha salutato i compagni e, sui social, si è lasciata andare ad una riflessione ringraziando tutte le persone che le hanno permesso di vivere un’esperienza che, al di là dell’epilogo, resterà indelebile nei suoi ricordi. “Non farò finta di stare bene, non ha senso” – ha esordito Claudia su Instagram – “Mi dispiace molto non essere uscita per la ballerina che sono e di non averne più la possibilità“.

Amici 22, Samuele debutta coreografo/ Fuori gli inediti di Cricca e Federica

La ballerina ha poi fatto una serie di saluti pubblici. “Volevo solo ringraziare nuovamente tutte le persone che mi hanno aiutata li dentro, che non sono poche“, ha scritto citando in primis Raimondo Todaro e poi i vari professionisti della scuola come Simone Nolasco ed Elena D’Amario. Claudia ha anche ringraziato i compagni, ma anche l’ex fidanzato, ma nei ringraziamenti non c’è alcun riferimento a Wax.

Amici 2022: perché LDA e Albe non sono ospiti?/ Scoppia la polemica

Claudia Bentrovato: Wax è solo un ricordo dopo Amici 22?

All’interno della scuola di Amici 2022, Claudia Bentrovato ha vissuto anche un flirt con Wax. Tra alti e bassi, il cantante e la ballerina hanno vissuto momenti d’intimità tra baci e abbracci. Nei ringraziamenti pubblici, però, Claudia sceglie di dedicare parole speciali all’ex fidanzato Samuele Barbetta senza far alcun riferimento a Wax.

“Poi c’è lui Samuele, che in qualche modo arriva sempre nel momento del bisogno a ricordarmi che va tutto bene e mi fa sentire a casa ovunque mi trovi. Ai miei compagni, che non ho avuto l’opportunità di salutare per bene, volevo dire che sento tanto la vostra mancanza… vi ho ancora dentro le tasche del giubbotto“, ha concluso.

Amici 2022: Arisa sfida Cricca, eliminato?/ "Non ho capito chi sei davvero.."













© RIPRODUZIONE RISERVATA