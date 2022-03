Claudia Bernardi trovata morta in casa: overdose?/ Ex modella era piena di lividi

Claudia Bernardi è stata trovata morta nella sua casa in provincia di Venezia: la donna, con un passato da modella, aveva il corpo pieno di lividi e un’ecchimosi all’occhio. Le cause del decesso, tuttavia, come riportato dal Corriere della Sera, non sarebbero da ricondurre a questi segni. La cinquantatreenne, infatti, avrebbe piuttosto perso la vita a causa di una overdose di farmaci e forse altre sostanze. A chiarirlo saranno gli esami tossicologici che verranno effettuati al più presto sul cadavere.

La donna, tuttavia, da tempo soffriva di problemi psicologici. Fin da giovanissima, quando aveva iniziato la carriera da modella a Milano, aveva sviluppato una dipendenza da sostanze. La situazione si era aggravata con la prematura scomparsa della madre. A completare il quadro l’affidamento del figlio al nonno materno, proprio a causa di questi disturbi. I fattori che potrebbero avere condotto la cinquantatreenne alla morte secondo gli inquirenti sarebbero proprio questi. Non è chiaro, in tal senso, da quando tempo il cadavere si trovasse nell’abitazione. A trovarlo sono state le forze dell’ordine, allertate dal padre che non aveva sue notizie da qualche giorno.

Claudia Bernardi trovata morta in casa: overdose? Esclusa l’ipotesi omicidio

Gli inquirenti credono che la causa della morte di Claudia Bernardi più plausibile sia proprio una overdose di farmaci, ma soltanto gli esami tossicologici metteranno in luce la verità: quel che è certo è che quando la donna è stata trovata priva di vita nella sua casa a Venezia, la porta di quest’ultima era chiusa a chiave dall’interno. È anche per questo motivo che le forze dell’ordine, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, escludono per il momento il coinvolgimento di terze persone.

La presenza di lividi sul corpo della ex modella, tuttavia, resta un mistero. I segni di quel tipo erano piuttosto diffusi ed in più sotto l’occhio era evidente una ecchimosi. I vicini di casa hanno rivelato agli inquirenti che non era insolito vederla in quello stato, ma non si erano mai preoccupati più di tanto. È possibile, in tal senso, che a causarle quei lividi siano state alcune cadute.











