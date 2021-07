Claudia Bigo e Lucia, mamma e nonna Matteo Berrettini/ “Sempre supportato in amore”

Matteo Berrettini ha fatto sognare e innamorare milioni di italiani con il suo percorso a Wimbledon, un’avventura terminata in finale contro il mostro sacro Djokovic. Per ripercorrere la storia del tennista, ma non solo, la madre Claudia Bigo e la nonna Lucia sono state ospiti di Dedicato. «Matteo è in Croazia, si riposa qualche giorno insieme alla fidanzata», ha esordito la mamma: «E’ stata un’emozione incredibile, mai avrei pensato. Uno ci spera, ma nessuno se lo aspettava, in modo così autoritario: ha spaccato».

«La prima volta che ha calcato i campi di Wimbledon era il 2014, era piccolo», ha aggiunto Claudia Bigo sul figlio Matteo Berrettini: «La sua energia positiva la scarica giocando, vederlo giocare così bene e così pieno di energia e lucidità ti rende serena: stava dando il massimo, quella era la cosa importante».

CLAUDIA BIGO E LUCIA, MAMMA E NONNA DI MATTEO BERRETTINI

Ma quali sono i difetti di Matteo Berrettini? «È un po’ testardo», ha rivelato mamma Claudia Bigo, mentre la nonna ha risposto così: «È un pochino disordinato, solo questo riesco a dire». La madre del super tennista ha poi aggiunto: «Abbiamo cercato di portarlo sulla strada giusta, di crescerlo sano a livello fisico e mentale. Ma bisogna anche essere fortunati con i figli». «I genitori sono sempre stati molto presenti», ha confermato nonna Lucia, per poi rivelare: «Matteo mangia tanto (ride, ndr). Gli piace tanto la pasta fatta dal nonno, con il sugo o in bianco». E in amore Claudia Bigo è sempre stata al fianco del figlio: «Ho sempre condiviso le sue scelte, totalmente, è sempre stato molto razionale».

“MATTEO BERRETTINI S’É AVVICINATO AL TENNIS PER CASO”

Claudia Bigo è poi tornata sui primi passi di Matteo Berrettini nel tennis: «Si è avvicinato per caso al tennis, un po’ forzatamente. Suo fratello ha questa passione, non riuscivamo a togliergli la racchetta di mano, Matteo non voleva giocare perché faceva judo e nuoto. Il fratello gli ha chiesto di giocare e da lì è partito, senza mai fermarsi». Una battuta anche sull’incontro con Draghi e Mattarella: «E’ stata un’emozione incredibile, pensare che fosse lì a tu per tu con Mattarella e Draghi è stato incredibile. Lui era molto emozionato. L’emozione più grande l’ha provata il giorno precedente a Wembley, è arrivato allo stadio e Mattarella si è congratulato con lui. Matteo è ancora esterrefatto del fatto che lo riconoscano e lo osannino, forse adesso sta prendendo consapevolezza della sua grandezza».



