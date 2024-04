Claudia Bruni, chi è la finalista di The Voice Senior 2024/ “Dedico questa finale a mia mamma, non c’è più”

La finale di The Voice Senior parte con l’esibizione di Claudia Bruni, del team Loredana Bertè. Prima di esibirsi, parte un filmato in cui la concorrente racconta le sue emozioni: “Nella mia vita ho girato tantissimo il mondo. Avevo un sogno e l’ho inseguito con tutta me stessa. Ho avuto anche grandi difficoltà. Sono tornata a casa perché i miei genitori avevano bisogno di me. Abbiamo perso la mamma, e dico abbiamo perché l’ha persa anche mio padre. Tutto ciò che aveva l’ha trasmesso a me. Oggi mi sta guidando.”

La concorrente si esibisce sulle note di ‘Pensiero stupendo’ di Patty Pravo. “Sono emozionatissima. – ammette la concorrente – The Voice mi ha realizzata, mi ha reso felice. Lo dico col cuore e mai mi era capitato. The Voice è capitato al momento giusto”. “È stata bravissima!” ammette Loredana Bertè. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Claudia Bruni alla fine di The Voice Senior 2024

Claudia Bruni è tra i finalisti di The Voice Senior 2024, la 60enne di Vicenza ha una grande esperienza nel mondo della musica e da anni lavora come vocal coach e cantante esibendosi in varie occasioni ed eventi e duettando anche con altri artisti famosi. Ora approdata al reality nella squadra di Loredana Bertè, della quale ha più volte sottolineato di essere una grande fan, prova a conquistare il primo posto. Le sue performance in trasmissione sono state tra le più apprezzate, anche con commenti sui canali social nei quali i suoi estimatori sostengono che meriti di vincere per il suo talento e le sue interpretazioni particolarmente emozionanti.

Dello show ha detto che si tratta di un sogno che finalmente ha potuto realizzare, e che la sensazione più bella è stata proprio quella dell’ingresso sul palco. La Bertè ha detto fin dal primo ascolto: “Quando senti la sua voce non puoi non girarti, ha già un destino segnato, quello di essere in squadra con me“. Particolarmente apprezzata la performance del brano “I will survive” di Gloria Gaynor, con il quale ha conquistato subito l’attenzione dei giudici.

Claudia Bruni, finalista The Voice Senior 2024: “Ho dedicato volami nel cuore di Mina a mia madre scomparsa”

Claudia Bruni, finalista dell’ultima edizione di The Voice Senior, ha conquistato l’ultima puntata grazie all’interpretazione della canzone per lei scelta da Loredana Bertè: “Volami nel cuore” di Mina, una performance con la quale ha catturato subito il favore del pubblico e dei giudici grazie alla sua voce. La cantante ha manifestato grande coinvolgimento per questo brano, specialmente dichiarando di volerlo dedicare a sua madre scomparsa. E di suo padre ha voluto raccontare la grandissima emozione che ha provato nel momento in cui l’ha vista per la prima volta in Tv.

La cantante aveva anche espresso affetto nei confronti di Loredana Bertè, dopo il ricovero in ospedale in un post su Facebook nel quale ha scritto: “Cara Loredana Bertè ti voglio un bene dell’anima, da quando ti ho conosciuta a The Voice of Italy , e spero ancora di cuore di incontrarti presto se sarò ancora in gara, se Dio vuole, ma se così non fosse, importante che ti rimetti al meglio con la salute per continuare la tua vita e carriera meravigliose…io ci sono con te..un abbraccio fortissimo e resiliente !!“.











