Tutto ciò che sappiamo su Claudia Capellini, la fidanzata venticinque anni più giovane di Giorgio Panariello: chi è e di cosa si occupa

La vita privata e sentimentale dell’attore comico toscano, Giorgio Panariello, ruota attorno alla fidanzata Claudia Capellini. Venticinque anni più giovane di lui, i due fanno coppia fissa da ormai nove anni. Il comico, cabarettista e showman, prima di incontrare l’attuale compagna, era stato impegnato per diversi anni con la ballerina Dalila Frassinato. Poi dopo la rottura, nella sua vita ha bussato Claudia e i due non si sono lasciati scoraggiare dalla differenza di età. Anzi, hanno colto la palla al balzo per viversi appieno e fin da subito.

Ma chi è e di cosa di occupa Claudia Capellini? Nata a Cremona nel 1985, ha cominciato a lavorare come modella fin da giovane, frequentando i locali milanesi. L’incontro con Giorgio Panariello pare sia stato abbastanza casuale, frutto di una cena tra amici comuni. Da quel momento però è scattato qualcosa tra i due e la voglia di conoscersi meglio ha fatto il resto.

Giorgio Panariello esalta la fidanzata Claudia Capellini: “Non mi mette mai pressioni e poi…”

Giorgio Panariello, in tutti questi anni, ha parlato raramente della fidanzata, ma quando lo ha fatto ha speso parole al miele per Claudia, descrivendola come una persona molto matura e attenta a non interferire nel lavoro. Ed è forse questo uno degli aspetti che più ha colpito Giorgio Panariello, il quale infatti vede al suo fianco un’alleata preziosa. “Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni”, aveva sottolineato Giorgio Panariello in un passaggio a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

“Questa è una cosa importantissima per persone che fanno questa professione, che assorbe completamente”, le parole dell’attore comico. Insomma, lo showman toscano sembra davvero aver travato la persona giusta e oggi, nonostante i tanti anni insieme, afferma che la loro storia è costituita da soli momenti positivi, senza bassi o cadute.