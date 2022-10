Claudia Capellini, chi è la fidanzata di Giorgio Panariello/ “Andiamo d’accordo e…”

Chi è Claudia Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello

Claudia Capellini è la fidanzata del comico Giorgio Panariello. Tra loro c’è una differenza d’età di 25 anni ma non è mai stato un problema. Da diverso tempo, infatti, Panariello e la bella Claudia Maria fanno coppia fissa anche se sono restii a mostrarsi sui social. Una storia d’amore vissuta lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip; una scelta che non sorprende visto che Giorgio Panariello ha sempre preferito mantenere la massima discrezione sulla sua vita privata e sentimentale. La bellezza di Claudia Maria non passa affatto inosservata: lunghi capelli castani e occhi scuri, i due oramai sono inseparabili. La notizia del loro amore è scoppiata diverso tempo fa quando i due sono stati paparazzati insieme per le strade di Roma. Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale quando Giorgio e Claudia si sono ritrovati in Versilia per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Giorgio Panariello: "Renato Zero? Non fu contento dell'imitazione"/ "Pieraccioni..."

Claudia è nata a Cremona, ma da diversi anni ha deciso di trasferirsi a Milano. Nella capitale della moda ha comunicato a muovere i primi passi lavorando nelle pubblico relazioni per eventi esclusivi, ma anche modella. Proprio grazie alla sua professione ha incontrato e conosciuto diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui proprio Giorgio Panariello incrociato ad un cena. Un incontro che ha cambiato le loro vite, visto che da quella sera Claudia e Giorgio hanno iniziato a conoscersi e frequentarsi. Poi è scoppiato l’amore e la loro storia oramai procede da anni. Nemmeno la differenza di età li ha frenati visto che lei ha 35 anni, mentre Panariello ne ha circa 60.

Giorgio Panariello: "Mia madre mi abbandonò"/ "Mio fratello Franco morì di ipotermia"

Giorgio Panariello e Claudia Capellini, fiori d’arancio in arrivo?

La storia tra Giorgio Panariello e Claudia Capellini procede a gonfie vele. Nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In, Giorgio ha dichiarato: “Stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sono molto bene, e sono contento”.

In passato Giorgio Panariello è stato legato per tanti anni alla ballerina Dalila Frassinato. “Ci siamo lasciati bene ed è un gran segno per me. Non rinuncio all’idea dell’amore e di avere una famiglia. Forse non farò un figlio come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ma l’idea della famiglia bussa sempre di più alla porta dei miei sogni”, aveva dichiarato dopo la fine della storia con l’ex fidanzata.

Giorgio Panariello: "Renato Zero? Straordinario"/ "Nonna fece sugo per Pippo Baudo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA