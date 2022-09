Claudia Capellini, fidanzata Panariello/ Il colpo di fulmine a casa di amici, poi…

Claudia Capellini, la giovane fidanzata di Giorgio Panariello

Claudia Capellini è la giovane fidanzata del comico toscano Giorgio Panariello. I due si passano ben venticinque anni, ma l’età non ha mai rappresentato un problema per la coppia, che oggi vive una storia d’amore appassionante. Claudia e Giorgio stanno insieme da parecchio tempo, ma i sui social le foto insieme latitano. Evidentemente entrambi preferiscono staccare la vita privata da quella che è l’immagine pubblica.

I due, quindi, vivono la loro storia d’amore alla larga dai riflettori del gossip. Una scelta che non sorprende dato che, al contrario dell’audacia mostrata in tv, Giorgio Panariello è molto riservato per la sua vita privata. Di sicuro il fascino di Claudia non passa affatto inosservato. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per rendersene conto.

Giorgio Panariello e Claudia Capellini, massimo riserbo sulla loro storia d’amore. Anche se…

Giorgio Panariello e Claudia Maria Capellini si sono incontrati per la prima volta grazie ad amici comuni. I due si sono ritrovati ad una cena e da quella sera hanno iniziato a conoscersi e frequentarsi. Lei 35 anni, lui 60; la differenza di età non li ha ostacolati, ma forse li ha spinti al massimo riserbo, per evitare chiacchiere di gossip ed esposizione mediatico. Per quanto riguarda la vita privata di Claudia, sappiamo che è nata a Cremona e che lavora come modella, influencer e Pr. Poche volte li abbiamo visti insieme ma i ben informati garantiscono che tra i due procede tutto a gonfie vele.

