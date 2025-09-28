Claudia Cardinale e l'amore vissuto con il marito Franco e poi con Pasquale Squitieri: "

Scomparsa da pochi giorni, Claudia Cardinale continua a far chiacchierare i fan che per una vita intera l’hanno osannata. Una vera e propria dea, una bellezza riconosciuta a livello mondiale e che ha avuto anche un matrimonio lungo la sua vita piena di eventi. In passato Claudia Cardinale è stata infatti legata a Franco Cristaldi, ma la loro relazione si interruppe per via di incompatibilità caratteriali:

“Con lui ero praticamente un’impiegata, una subalterna che veniva pagata al mese per i quattro film l’anno che facevo: non lo chiamavo nemmeno per nome, ma per cognome” ha raccontato in passato Claudia Cardinale che ha vissuto anche un legame importante con Alain Delon, molto più di un amico, mai mai ufficialmente un fidanzato o un compagno.

Sempre riguardo all’ex marito, Claudia Cardinale ha raccontato: “Non ero innamorata, era lui ad esserlo di me” ha confessato l’attrice venuta a mancare all’età di 87 anni. Nel corso della sua vita Claudia Cardinale ha però avuto modo di conoscere un collega amatissimo come Alain Delon.

Claudia Cardinale, cosa è accaduto con Alain Delon

In passato la celebre attrice ha avuto un legame importante con Alain Delon, i due sono stati molto vicini anche se non hanno mai avuto una vera e propria relazione. Del tenero c’è stato, ma mai una relazione confermata tra la compianta Claudia Cardinale e l’attore venuto a mancare diversi anni fa.

Qualche anno dopo Claudia Cardinale si è sposata con il regista Pasquale Squitieri, con il quale ha vissuto un amore durato circa trent’anni. Il vero grande amore di Claudia Cardinale è stato proprio quello con il regista, come raccontato in diverse occasioni dall’attrice volata via pochi giorni fa.