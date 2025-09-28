Claudia Cardinale, il segreto doloroso sul primo figlio Patrick: nato da uno stupro e nascosto come un fratello.

Claudia Cardinale ci ha lasciati pochi giorni fa a 87 anni, e con lei se n’è andata una grande icona del cinema internazionale. L’attrice, simbolo di libertà ed emancipazione femminile, ha sempre vissuto una vita legata ai suoi figli, anche se dietro alla nascita del primogenito si cela una storia parecchio dolorosa. Quando aveva solo vent’anni, la Cardinale è diventata mamma, rimasta incinta a causa di uno stupro. Il bimbo, venuto alla luce a Londra nel 1958, è stato ‘nascosto’ per tanto tempo, e Claudia Cardinale lo presentava come un fratello.

Patrick, il suo primo figlio, è stato poi accolto amorevolmente e accettato da Franco Cristaldi, marito dell’attrice che ha gestito la vicenda con grande compassione e maturità, amandolo come se fosse suo. La loro storia, però, finì dopo qualche anno a causa della relazione troppo possessiva da parte dell’uomo: lui, oltretutto, non era mai riuscito a divorziare dalla precedente moglie. Claudia Cardinale ha avuto anche una seconda figlia, nata dall’amore con Pasquale Squitieri. Andiamo a scoprire chi è e cosa fa oggi.

Claudia Cardinale si è innamorata del regista napoletano Pasquale Squitieri, un amore durato poi 25 anni fatto di rispetto, passione e complicità. Dalla loro unione, che non si è mai trasformata in matrimonio, è nata Claudia Squitieri, secondogenita dell’attrice. Nata nel 1979, la ragazza è cresciuta respirando arte diventando poi lei stessa una produttrice recitando anche per suo padre Pasquale. Della madre, ha sempre parlato con grande stima: “Ha fatto in modo che fossi indipendente: a 14 anni, abitavo da sola al piano sopra di lei; a 16, sono andata a Londra. Poi, ora, facendo il trasloco, ho letto i diari che scriveva ai tempi e ho scoperto che ci sono stati momenti in cui era preoccupata per me. Solo oggi ho capito che ha preferito darmi la sua fiducia invece che la sua preoccupazione“.