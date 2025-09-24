Claudia Cardinale: dallo stupro a 16 anni al mistero sulla malattia, voci su ricovero poi la secca smentita: "Sono serena e in piena salute"

Ieri in Francia all’età di 87 anni è morta Claudia Cardinale, una delle ultime dive del cinema mondiale icona senza tempo di bellezza e fascino unito al talento. La sua carriera è impossibile da sintetizzare, resa immortale dall’interpretazione di Angelica nel Gattopardo di Luchino Visconti. Celebri, tuttavia, sono anche i suoi ruoli ne La ragazza con la valigia, La pantera Rosa, C’era una volta il West e tanti altri. Anche la sua vita privata non è stata da meno costellata di successi e sconfitte, grandi amori ed atroci sofferenze.

Solo decenni dopo l’accaduto, Claudia Cardinale confessò di aver subìto uno stupro quando aveva solo 16 anni da parte di una persona molto più grande di lei. Da quella violenza rimase incinta e nacque un figlio Patrick Cristaldi, che l’attrice decise di proteggere da occhi indiscreti, affidandolo inizialmente a collegi e a persone di fiducia. Subito dopo la grande attrice s’innamorò del produttore Franco Cristaldi che diede il suo nome al figlio. La relazione tra i due, tuttavia, fu interrotta quando l’attrice conobbe Pasquale Squitieri, colui che definisce ‘l’unico amore della mia vita’ e dalla quale nacque la figlia Claudia.



Le cause del suo decesso e com’è morta Claudia Cardinale non sono state rese note subito e per questo in molti hanno iniziato a parlare di possibile malattia ricollegandosi al 2022, quando la notizia di un suo stato di salute preoccupante allarmò i suoi moltissimi fan internazionali. All’epoca Dagospia scrisse che un’amica romana dell’attrice riportava “Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese.” A smentire le voci sulla sua malattia e sul suo ricovero in una casa di cura fu proprio Cardinale, raggiunta dall’Ansa. “Sono in piena salute” assicurò l’attrice che si trovava nella casa in campagna nella quale è poi morta circondata dalla sua famiglia. “Mi trovo in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei miei figli” dichiarò secca Cardinale.