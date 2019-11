CLAUDIA CARDINALE/ “Regista provò ad approfittarsi di me. Dissi no a Marlon Brando”

Una lunga intervista quella concessa dalla grande Claudia Cardinale a “I Lunatici“, il format di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. L’attrice ha affrontato diversi temi, a partire dalla sua esperienza di donna nel mondo del cinema: “Se qualche produttore o qualche regista ha mai provato ad approfittarsi di me? Qualcuno ci ha provato, ma non ci sono mai cascata“. La Cardinale ha parlato anche della volta che respinse un certo Marlon Brando e si produce in una sorta di “mea culpa”: “Il primo film che ho visto quando era a Tunisi aveva lui come protagonista. Una notte bussò alla mia porta, disse che era dell’Ariete come me e che avrebbe voluto far l’amore. Io lo mandai via, ma mi son pentita di averlo allontanato…Sono stata stupida. Il primo film che ho visto era con lui“.

CLAUDIA CARDINALE: “PASQUALE SQUITIERI IL MIO VERO AMORE”

Ma quando si parla di sentimenti, anzi, di amore vero, Claudia Cardinale non ha dubbi nell’indicare Pasquale Squitieri come la persona per lei più importante: “Ho avuto solo un uomo nella mia vita, Pasquale Squitieri. Ha voluto chiamare Claudia, come me, nostra figlia. Come sono da nonna? Ho Milo, il bambino di mia figlia, che dice di avere dieci mogli. E’ un piccolo latin lover. Poi c’è Patrick, mio figlio, anche lui divenuto genitore. Ho un bellissimo rapporto con i suoi figli, tra poco, per le feste di Natale, verrà qui a casa mia“. Sempre su Pasquale Squitieri la Cardinale aggiunge: “Quando l’ho incontrato si è accorto che non avevo neanche una lira in banca. Il produttore con cui lavoravo si prendeva tutti i soldi e non mi lasciava niente. Facevo quattro film l’anno, ma non avevo un soldo. Pasquale aveva un sacco di donne. Quando mi ha visto ha lasciato tutte, si è messo con me e siamo stati insieme 28 anni. E’ stato il vero amore“.

CLAUDIA CARDINALE: “ANDAI DAL PAPA IN MINIGONNA”

A proposito di amore, Claudia Cardinale ha avuto in famiglia un esempio straordinario, quello dei suoi genitori: “Si sono conosciuti giovanissimi e sono stati insieme tutta la vita. Mio papà è morto a 94 anni, mia madre ne aveva 88. Lei mi confessò che prima che lui morisse avevano fatto l’amore. Erano una coppia meravigliosa“. Claudia Cardinale ha parlato anche della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne celebrata ieri: “Io lavoro all’Unesco da più di trent’anni. Mi occupo delle donne, con Amnesty International. Mi batto anche contro la pena di morte. Purtroppo ho visto che in Italia molte donne vengono uccise. Questo mi dà molta tristezza. Negli ultimi anni la condizione delle donne in Italia sta peggiorando“. Alla luce degli inquietanti dati Istat, secondo cui un italiano su 4 crede che la violenza sia addebitabile al modo di vestire delle donne, non si poteva fare a meno di citare la volta in cui la Cardinale si presentò all’udienza dal Papa in minigonna: “Erano gli anni ’60. I giornalisti mi criticarono, ma Paolo VI mi disse che lui era il Papa, ma io ero il Cardinale. E che quindi avrei potuto fare quello che volevo. Mi accolse molto bene“.



