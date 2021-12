Claudia Cardinale “Scazzottate con Brigitte Bardot? Falso”/ “Rifiutai Marlon Brando”

Claudia Cardinale, diva del nostro cinema, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di “Quotidiano Nazionale”, direttamente dalla propria abitazione ubicata nella banlieue parigina, con vista sulla Senna. In primis, l’attrice ha svelato l’intenzione di creare una fondazione che porti il suo nome: “Ci stiamo lavorando con mia figlia Claudia. Negli ultimi anni mi è molto vicina e ci siamo accorte che alcune tesi che ho rappresentato o difeso nella mia vita fanno parte anche di lei. Abbiamo pensato che sarebbe bello difendere insieme e sostenere dei progetti e delle persone”.

Federico Fellini l’aveva ribattezzata “la misteriosa” perché seppe preservare la sua sfera privata malgrado il bagliore accecante dei riflettori: “Mostro molto difficilmente la mia anima, la mia intimità. Sono fatta così, sono una donna pudica, mi apro a poco a poco, e solo quando sono sicura di poterlo fare senza poi pentirmene. Ho sempre mostrato l’anima e l’intimità di altri personaggi, non la mia. La confusione tra vita reale e vita virtuale non l’ho mai avuta. Il set non è il film che si vede in sala! È fatto di tanta vita vera, di problemi, di cose da risolvere, di attese. È fatto di tante persone vere e di tanti mestieri diversi”.

CLAUDIA CARDINALE: “SONO STATA UNA SC*MA!”

Nel prosieguo della chiacchierata con “Quotidiano Nazionale”, Claudia Cardinale ha smentito le voci di presunte scazzottate con Brigitte Bardot a telecamere spente: “Eravamo molto amiche. La stampa ci chiamava ‘BB e CC, le sorelle nemiche’, ma le cose non stavano in quel modo. Brigitte era il mio idolo, una donna fantastica”. Marcello Mastroianni si era innamorato di lei, facendo ingelosire Catherine Deneuve: addirittura, nel corso di una trasmissione in tv, rivelò i propri sentimenti alla Cardinale, che lo interruppe subito, ricordandogli di essere in diretta.

Poi c’è stata la storia d’amore mancato con Alain Delon: “Dovevamo baciarci sul set, ma io non accettai, perché sapevo che Visconti aveva fatto una scommessa su questo bacio. E io non potevo cedere per via di una scommessa”. Infine, un retroscena: Marlon Brando a Los Angeles fece di tutto per sedurla, ma lei non gli disse sì (“Che sc*ma!”, commenta oggi la donna).



