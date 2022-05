Claudia Cecconello, aggredita da vicino omofobo/ “Il condominio ha paura di lui”

Claudia Cecconello, nei giorni scorsi, è stata aggredita da un vicino di casa omofobo ad Alessandria, che l’ha presa a calci e pugni, facendola letteralmente “volare” lungo la scala. Nella giornata di oggi, giovedì 12 maggio 2022, è intervenuta in studio a “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano. La donna ha asserito: “A tutti i condomini ne ha fatte tante. Quando ho iniziato ad abitare lì, lui faceva il gentile con me e io, da persona educata, gli ho offerto anche un caffè. Poi, continuava a bussare alla porta, a suonare il campanello e io ho cercato di allontanarlo, perché non mi piaceva a pelle”.

CLAUDIA CECCONELLO: “SPERO CHE IL MIO VICINO OMOFOBO VENGA ALLONTANATO DAL CONDOMINIO IN CUI VIVO”

Nel prosieguo della diretta di Rai Uno, Claudia Cecconello ha rivelato: “Adesso mi hanno dato una casa dove poter rimanere, ma io ho degli animali, voglio tornare a casa mia. Spero di potervi fare rientro il prima possibile. Io non ho più una vita. Spero che sia il mio vicino omofobo a essere allontanato da lì”. Tante persone che risiedono nel condominio lo temono. Davanti alle telecamere, spesso con i volti oscurati, hanno asserito: “Abbiamo paura di lui. Perdonateci, non possiamo parlare”; “Neanche gli animali si comportano così”; “L’amministratore ha detto che questo soggetto ha più denunce e di lasciare perdere, perché può diventare pericoloso”. Insomma, un vero e proprio condominio sotto scacco.

