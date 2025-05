Claudia, chi è la fidanzata di Giulio Beranek (Gerri fiction Rai1): “Cura i miei disagi mentali”

Giulio Beranek, l’attore protagonista di Gerri, è stato ospite della puntata di oggi de La volta buona e durante la chiacchierata con Caterina Balivo ha fornito delle anticipazioni Gerri fiction Rai1. Per l’attore, tuttavia, questo è un momento d’oro non solo dal punto di vista professionale ma anche privato, infatti è felicemente fidanzato con Claudia da un anno. Ed a tal proposito essendo riservatissimo sulla sua vita privata ha voluto rompere il silenzio e mettere le cose in chiaro in un’intervista rilasciata di recente a Chi.

Chi è Claudia, la fidanzata di Giulio Beranek? Su di lei si hanno pochissime informazioni, si sa che è di Taranto e che di professione fa la psicologa, la coppia sta insieme da più di un anno ed i due sono innamoratissimi e felici. L’attore in un’intervista a Chi ha infatti rivelato: “Sono innamoratissimo di Claudia” confessando che è una donna meravigliosa che lo ama e che lo trova bellissimo: “Fa la psicologa, quindi cura tutti i miei disagi mentali e non la pago!” Giulio dalla precedente relazione con la compagna Demetra ha avuto due figli: Ares Maria e Sofia Antonia.

Chi è Giulio Beranek, attore di Gerri fiction di Rai1: età, origini, infortunio e carriera

Dopo aver chiarito e spiegato la vita privata di Giulio Beranek, non resta che fornire dei brevi cenni sulla sua carriera. Nato nel 1987 a Taranto, l’attore è figlio di giostrai e per questo motivo ha passato l’infanzia e l’adolescenza in giro per l’Italia e la Grecia. Il padre Vladmir è di nazionalità ceca mentre la madre Ketty Monti Condesnitt è di origini spagnole e italiane. Sin da piccolo si appassiona al calcio ma la sua carriera agonista viene bruscamente interrotta da un infortunio al ginocchio. Per questo motivo si dedica alla sua seconda passione: la recitazione, arrivano i primi ruoli e le prime particine sia in film per il cinema come Marpiccolo che in fiction come Tutto può succedere e dopo tanta gavetta finalmente avviene il meritato riconoscimento, è il protagonista principale di Gerri fiction Rai1, personaggio ben scritto e con una trama avvincente che unito al suo volto poco inflazionato ed alla sua bravura ed al suo talento innegabile è già un successo in termini di ascolti e di critica.