Claudia, chi è la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble? I due paparazzati insieme nell'estate del 2024 e poi nella successiva, tra Grecia e Sicilia

Nonostante una conferma ufficiale non sia mai arrivata, nella vita di Gianluca Ginoble de Il Volo sembrerebbe esserci ormai da qualche tempo un nuovo amore. Si tratta di una giovane ragazza di nome Claudia, che sarebbe al suo fianco da almeno un anno. A confermarlo diverse foto insieme e paparazzate, anche se, come dicevamo, non c’è mai stata una conferma ufficiale da parte dell’artista. I due sono stati visti per la prima volta insieme nell’estate del 2024, quando sono stati fotografati insieme a Santorini. Tra baci, abbracci e dolci carezze, è sembrato evidente fin da subito che ci fosse qualcosa in più di una semplice conoscenza.

A confermare questa conoscenza, in parte, è stato proprio Gianluca Ginoble. Nel pubblicare un post di immagini del viaggio, il cantante de Il Volo ha pubblicato anche una foto con una ragazza, che sarebbe proprio Claudia. La giovane non è stata inquadrata in volto e allo stesso modo non è stata taggata nell’immagine ma appare evidente che sia proprio lei la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble.

Claudia, chi è la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble? Insieme in Sicilia nell’estate del 2025

Sono poche, se non nulle, le informazioni su Claudia, la ragazza che sarebbe la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble. A parte il suo nome, ovvero Claudia, non sappiamo praticamente nulla su di lei. Il tenore de Il Volo non l’ha infatti mai presentata ufficialmente e a parte quella foto in cui viene inquadrata parzialmente, non ci sono altri scatti insieme che provengono dal profilo di lui. I due, comunque, sono stati paparazzati anche nell’estate del 2025, in vacanza insieme in Sicilia. In spiaggia, a Taormina, sono stati visti mentre si abbracciavano teneramente, sintomo che la loro storia prosegue e anche con le migliori intenzioni. I due, infatti, sembrano più felici che mai anche se ancora non sono arrivate le presentazioni ufficiali.