Chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo? Si chiama Claudia ed è la ragazza misteriosa che apparve al suo fianco, in una foto, quasi un anno fa...

Gianluca Ginoble ha una fidanzata? Non si placano i rumor su Claudia, ma…

Da quasi un anno, ormai, si parla con insistenza di una nuova fidanzata per Gianluca Ginoble. Ebbene il cantante sarebbe felicemente fidanzato dallo scorso agosto con una ragazza misteriosa di nome Claudia. Di lei abbiamo potuto vedere solo qualche scatto in lontananza, poi ha prevalso il silenzio. Lo stesso tenore de Il Volo ha detto senza mezzi termini di voler mantenere privata la vita sentimentale. Così in una intervista rilasciata a Verissimo non molto tempo fa era stato molto bravo a dribblare le domande di Silvia Toffanin circa la sua situazione sentimentale.

Eppure era stato lo stesso Gianluca a pubblicare sui social una foto con la nuova fidanzata. In quell’occasione, in realtà l’unica, aveva mantenuto il mistero sull’identità della ragazza, con la quale sembrava però aver innescato una grande alchimia. Oggi la situazione è cambiata?

Gianluca Ginoble e la misteriosa fidanzata Claudia stanno ancora insieme?

Non possiamo sapere se ci sia una fidanzata nella vita di Gianluca Ginoble de Il volo, certo è che i rumor si continuano a rincorrere. Che fine ha fatto la sua compagna Claudia? Se lo domandano i tani fan del trio de Il Volo, ma anche gli appassionati di gossip. Vedremo se nel corso di questa estate appena iniziata, il cantante lascerà qualche altro indizio sui social.

Ormai è trascorso quasi un anno dalla prima apparizione social insieme, poi il mistero totale. Infatti dall’anno scorso, il buon Gianluca ha preferito non tornare sull’argomento e ha scelto la via del silenzio, paradossalmente alimentando i rumor e i chiacchiericci che avrebbe voluto domare. Vedremo se ci saranno delle novità nelle prossime settimane e se la ragazza uscirà finalmente allo scoperto.