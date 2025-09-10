Chi è Claudia, la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble? I due starebbero insieme dal 2024: diverse le foto insieme in vacanza

Da qualche tempo sembrerebbe esserci una nuova donna nella vita di Gianluca Ginoble, uno dei tre tenori de Il Volo. Gianluca, quest’estate è stato paparazzato da “Oggi” insieme ad una misteriosa ragazza: i due sono stati ripresi mentre si scambiavano tenerezze in riva al mare. Coccole, abbracci e baci a Taormina con quella che sarebbe Claudia De Bernardi. Claudia avrebbe 26 anni e origini milanesi: i due starebbero insieme almeno da un anno. Già nell’estate del 2024 erano stati infatti ripresi insieme sin Grecia, mentre si godeva il sole ellenico. La ragazza in questione, già nel 2024 sarebbe stata proprio Claudia, poi vista di nuovo al suo fianco a Taormina.

La relazione con Claudia, la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble, non è mai stata confermata dal tenore de Il Volo, che sui social pubblica spesso foto ma mai in compagnia della ragazza bionda con la quale è stato più volte paparazzato. Un tentativo, forse, di difendere la propria privacy: se così fosse sarebbe più che legittimo godersi in privato il suo amore con la giovane. I giornali di gossip, comunque, non hanno dubbi: sarebbe proprio Claudia la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble, al suo fianco dal 2024.

Chi è Claudia, la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble? Quella foto nel 2024…

Come abbiamo detto, Gianluca Ginoble non ha mai confermato la relazione con Claudia, o almeno non lo ha mai fatto apertamente, dicendo pubblicamente il nome della ragazza. Anche sui social il tenore ha mantenuto un certo riserbo ma c’è un dettaglio che non è sfuggito a nessuno. Nell’estate del 2024, nel post delle vacanze a Santorini, Gianluca ha incluso anche Claudia e un romantico scatto di un bacio al tramonto. Anche se non ha taggato la giovane, non confermando dunque il suo nome, appare certo che i due stiano insieme, considerando che poi sono stati rivisti anche nel 2025.

